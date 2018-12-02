"Я без тебя не могу, но это неточно". Как выйти из зависимых отношений

Психолог Анетта Орлова — о том, как понять, что в твоей любовной истории есть один зависимый, и как с этим покончить.

Мы часто путаем подлинную любовь с невротической зависимостью. Если любовь — это потребность души, то зависимость — это сформированный ещё в детстве способ выживания. Всё, что человек когда-то недополучил в детстве, он пытается получить в отношениях с другим. Зависимый верит, что от него ничего не зависит. Для того чтобы подтвердить это своё убеждение, он будет искать либо опекуна, который возьмёт за него ответственность, либо тирана, который будет во всём виноват, либо вечно убегающего, которого можно всё время догонять или останавливать.

Очень похоже на детскую привязанность к взрослому, который обеспечивает жизнеспособность.

Но иногда мы встречаем людей, которые планомерно развивают зависимость, чтобы управлять и подавлять. Стать жертвой любовной зависимости в тот или иной момент может любой человек, но выход из неё там же, где и вход. Он есть.

Признаки, при наличии которых имеет смысл задуматься:

— всё ваше внимание сфокусировано на вашем партнёре;

— вас сопровождает ощущение, что вы недостойны партнёра, что кто-то появится и отнимет его у вас.

Вы мучаетесь постоянно вопросами:

— как ко мне относится партнёр;

— как сильно меня любят;

— как не утратить его любовь ко мне.

Кроме того:

— ваш партнёр регулярно демонстрирует, что он эти отношения не ценит, что он в любой момент готов из них выйти;

— ваш партнёр замыкается и длительное время держит вас на дистанции. Вы при этом чувствуете себя виноватым и несчастным;

— вы не чувствуете уверенности в завтрашнем дне, падает самооценка;

— вы совершаете поступки, которые раньше были бы неприемлемы;

— ваши отношения в паре напоминают взаимодействие "жертва — тиран", "слабый — опекун", "зависимый — избегающий";

— вы не получаете от партнёра слов поддержки, одобрения, комплиментов, ласки;

— отсутствуют гармоничные сексуальные отношения;

— вас сопровождает чувство тревоги, ощущение отвергнутости, покинутости;

— страх утраты отношений, ощущение, что без партнёра вы не проживёте;

— партнёр ранит словом, обвиняет, упрекает, грубит, насмехается в присутствии других людей;

— вы попали в любовный треугольник, который существует много лет, у вас не получается из него выйти;

— отсутствие чувств к партнёру, при этом невозможность прервать неполноценные отношения;

— отсутствие жизненной перспективы с партнёром.

Если решение принято, то как безопасно выйти из зависимых отношений?

Первый шаг оздоровления точно такой же, как и при любой другой зависимости: признать зависимость и признать её вредоносность. И совершить этот непростой выбор — выбрать себя, а не объект зависимости и тягостные отношения с ним.

Признайте, что в отношениях всегда есть два человека, мы не можем одни распоряжаться отношениями. В этих отношениях чего-то не хватает, раз они приносят много боли, мы часто страдаем, потому что не готовы принять очевидное. Мы занимаемся самообманом, цепляемся за любые факты, лишь бы удерживать эти отношения. Вместо того чтобы переключиться, зависимый пытается заставить другого оставаться рядом, а тот, в свою очередь, мстит холодом или гневом. Признание, что с той стороны нет нужных чувств, — это шаг к излечению.

Уберите своё внимание с партнёра. Чем больше наше внимание приковано к партнёру, чем больше мы следим за ним, читаем его телефон, вглядываемся в его лицо, тем меньше мы ощущаем себя, тем больше зависимость. Мы сосредоточиваем всё внимание на человеке, от которого зависим, — тем сильнее зависимость. А значит, ключевой инструмент выхода из зависимости — перефокус внимания.

Начинайте наполнять свою жизнь собственным содержанием, для этого выберите четыре-шесть целей в разных сферах, пропишите стратегии, план на год по выбранным темам. Мы таким образом загружаем новые интересы в своё сознание, создаём свои мотивы, наш мозг учится, что у нас есть ещё много интересов, кроме объекта зависимости. Но не надо ставить целью вернуть расположение человека, от которого зависим.

Не пугайтесь отрицательных эмоций. Признайтесь себе, что жизнь многогранна, в ней есть место страху и радости, печали и интересу, что-то получается, что-то нет.

Введите запрет на воспоминания. Ещё один важнейший инструмент выхода из зависимых отношений — постоянно быть в настоящем, никогда — в прошлом. При разрыве отношений в голову зависимого бесконечной чередой приходят картинки, где бывший возлюбленный просто душка, при этом все негативные факты игнорируются сознанием. Поэтому, как только проваливаетесь в воспоминания, делаете вдох-выдох, закрываете и открываете глаза, одновременно вдох и выдох, и начинаете пошлёпывать себя по ногам и рукам, чтобы почувствовать себя здесь и сейчас.

Дневник ненужных воспоминаний. Пришло воспоминание — взяли дневничок, записали в левый столбик положительное, а в правый столбик —три отрицательных.

Упражнение "Маятник". Как только ваше внимание зацикливается на объекте зависимости, вы можете делать это упражнение. Закрываете глаза и представляете маятник. Поворачиваете голову налево — представляете хорошее, потом медленно поворачиваете в другую сторону и вспоминаете самое ужасное. Маятник вернулся в центр. Так делаете с каждым воспоминанием, которое ранит. Постепенно маятник будет уравновешивать и ваши перепады мыслей и чувств.

Накапливайте психоэмоциональный ресурс. Медитируйте. Прекрасная книга для обучения медитациям Джо Диспенза "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели".

Создавайте свои ритуалы любви к себе. Какие ваши действия подтверждают вашу любовь к себе? Составьте план, каждый день совершайте хотя бы один ритуал.

Налаживайте контакт со своим телом! Все наши переживания находятся внутри нас, мы часто игнорируем своё тело, а именно тело — архив, в котором живёт наше бессознательное! Очень важно наладить с ним контакт! Один из вариантов — просто придумайте для каждого дня часть тела, на которой вы будете держать фокус! Например, однажды это будут глаза. Задавайте себе вопросы: "От чего ваши глаза устают? На что они любят смотреть? Что ваши глаза в первую очередь замечают в людях? Каким взглядом вы смотрите на людей? Что вашим глазам нравится больше всего? Как вы могли бы побаловать свои глаза? От чего они отворачиваются?" И так можно с разными частями тела! Это поможет установить связи с телом, мы лучше себя познаём, учимся чувствовать и слушать внутренний голос.

Измените свой образ, поменяйте специальность, придумайте хобби, то есть придумайтесь себе.

Восстановите отношения со своими близкими, от кого вы отдалились, пока страдали любовной зависимостью. Семья, родители, дети, друзья, коллеги...

Начинайте создавать новый круг друзей и подруг, освойте новые места, куда вы не ходили с бывшим!

Постепенно в хорошем расположении духа освойте и те места, куда вы ходили с тем, от кого уже практически не зависите. Будьте готовы, что первый раз может вогнать в печаль и грусть. Вы опять закрываете и открываете глаза, одновременно вдыхая и выдыхая, затем открываете глаза и начинаете пошлёпывать себя по ногам и рукам. Это упражнение позволяет вернуться в реальность!

Хвалите себя за то, что вы становитесь свободнее!

Если этого недостаточно, обратитесь к психологу.

Все мы созависимы в тот или иной момент жизни, но всё преодолимо, главное — стремление изменить свою жизнь к лучшему.

Милые женщины, станьте источником счастья для самих СЕБЯ!