Уши, глаза и брови. Как выбрать тактику общения при беглом взгляде на человека

Психолог, эксперт в области кинерджетики Александр Аграшенков — о том, чего не нужно говорить людям с близко посаженными глазами и как общаться с теми, у кого широкие брови.

Уникальный генетический код каждого человека, записанный на ДНК, определяет основные модели инстинктивного поведения, свойственные ему в жизни. Поэтому даже беглый визуальный анализ внешности даёт хорошее понимание автоматических, глубинных реакций человека на те или иные события и обстоятельства, его неосознанного поведения в разных ситуациях, подсказывает, как нам себя с ним лучше вести.

Итак, на что нужно обратить внимание и как выбрать лучшую тактику общения?

Глаза

С человеком, имеющим широко посаженные глаза, ведём себя открыто, при этом не ожидаем от него особой пунктуальности и обязательности при выполнении им своих обещаний.

Его антиподу (с близко посаженными глазами) демонстрируем готовность без промедления выполнить его рекомендации и пожелания, избегаем медлительности и отговорок из категории "я не успел".

Человеку с опущенными внешними уголками глаз предоставляем только реальное, без приукрашивания видение ситуации, а с обладателем раскосых глаз при возникновении любой напряжённой ситуации настраиваемся на её сглаживание и равновесие во взаимоотношениях.

С собеседником, имеющим маленькую радужку (в два раза меньше склеры), не говорим о чувствах, не выражаем эмоций — их, в крайнем случае, можно лишь обозначить словами. Прямо противоположным образом ведём себя с носителем большой радужки (на 2/3 раскрытого глаза) — признаём важность чувств, даём ему выразить свои эмоции, проявляем откровенность.

Носителю глубокопосаженных, запавших глаз демонстрируем свое серьёзное отношение к нему и к жизни в целом, а хозяину глаз навыкате даём проявлять активность, оценивая её, со своей стороны, по достоинству.

Брови

Человеку с высоко расположенными бровями всегда даём возможность самому сделать выбор, принять решение, а перед этим обстоятельно ответим на все его вопросы. Держимся с ним более официально, как он и сам предпочитает.

С низкобровым общаемся просто и неформально, не удивляясь возможным проявлениям бесцеремонности и фамильярности с его стороны, но смело можем обратиться к нему за помощью.

Губы

Партнёру по общению с тонкими губами предоставляем максимум информации и доказательств, без лишних эмоций. Выражаем ему своё признание, хвалим, высоко оцениваем.

Собеседнику с полными губами даём поговорить о своих впечатлениях, чувствах и эмоциях, ни в коем случае не прерываем его при этом.

Уши

Собеседнику с низко расположенными (ниже уровня глаз) ушами предельно чётко и внятно разъясняем свою позицию по любому вопросу, учитывая его повышенную мнительность и способность много чего себе надумать.

Форма лица

Обладателю узкого лица, который осторожно относится к установлению отношений, даём время на моральную подготовку и подробную предварительную информацию о себе или ситуации.

С широколицым спокойно реагируем на его самоуверенность, а при необходимости без стеснения обращаемся за помощью.

С партнёром, у которого темя значительно выше лобной части, не тратим время впустую, будем предельно собранны и конкретны. А его противоположность (с лобной частью выше темени) активно привлекаем в качестве помощника или соратника при претворении в жизнь тех или иных планов. Стараемся дать ему возможность поразмышлять.

Партнёру с вертикальным лбом четко объясняем свои потребности и желания, показывая логическую последовательность в мыслях и действиях. С обладателем "скошенного" лба демонстрируем свою готовность к быстрой смене событий, сообщаем только факты и основную концепцию без деталей.

Обладателю сильно выделяющихся (вправо и влево) крыльев носа даём возможность в любой ситуации чувствовать себя правым, не руководим им — просто говорим, что надо сделать, не мешаем. Человеку с не выделяющимися крыльями носа выражаем максимально возможную поддержку, чётко и определённо высказываем своё одобрение его действий.