Как отказаться от вредных привычек с Нового года

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Как отказаться от вредных привычек с Нового года

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Фото: © Shutterstock

Новый год — начало новой жизни. И вместе с календарём можно сменить привычки. Кажется, что отказаться от пагубных пристрастий сложно, — нет. Мы попросили профессора и семейного психолога Андрея Зберовского дать пять работающих рекомендаций, как навсегда позабыть про вредные привычки.

1-й шаг. Назови проблему по имени

Нужно не только понять, от какой зависимости ты хочешь отказаться. Важно проговорить или записать, чем именно она вредит тебе

Фото: © Pixabay

<p>Если не понять, зачем нам это нужно, отказ воспримется как трагедия. То, что мозг воспринимает негативно, он делать не хочет.</p>

2-й шаг. Нарисуй новый образ

Подумай, что получишь без вредной привычки: деньги, здоровье, время. Представь образ в деталях. Сделай его привлекательным

Фото: © Pixabay

3-й шаг. Пойми, что питает старую привычку

Вредная привычка не существует просто так. Важно по-взрослому осознать, что её держит, и проговорить это максимально откровенно

Фото: © Shutterstock

<p>Часто это подростковые стереотипы: алкоголь снимает стресс в общении с девушками. Или перекур — как способ поговорить неформально.</p>

4-й шаг. Напиши план на месяц вперёд

Изложи пошагово действия. И придумай награды: чем ты порадуешь себя за отказ от вредной привычки. Например, наряды или вкусняшки

Фото: © Pixabay

5-й шаг. Не забывай хвалить себя

Важно фиксировать свои успехи и понимать: вы не столько отказываетесь от вредной привычки, сколько приобретаете новую — полезную

Фото: © Shutterstock

<p>Необязательно ждать одобрения со стороны. Борьба с зависимостью — большой шаг. Хвалите себя за это. Вы молодец — всё получится!</p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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