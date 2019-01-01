Как отказаться от вредных привычек с Нового года

1-й шаг. Назови проблему по имени
Нужно не только понять, от какой зависимости ты хочешь отказаться. Важно проговорить или записать, чем именно она вредит тебе
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2-й шаг. Нарисуй новый образ
Подумай, что получишь без вредной привычки: деньги, здоровье, время. Представь образ в деталях. Сделай его привлекательным
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3-й шаг. Пойми, что питает старую привычку
Вредная привычка не существует просто так. Важно по-взрослому осознать, что её держит, и проговорить это максимально откровенно
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4-й шаг. Напиши план на месяц вперёд
Изложи пошагово действия. И придумай награды: чем ты порадуешь себя за отказ от вредной привычки. Например, наряды или вкусняшки
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5-й шаг. Не забывай хвалить себя
Важно фиксировать свои успехи и понимать: вы не столько отказываетесь от вредной привычки, сколько приобретаете новую — полезную
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