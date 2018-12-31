Правила волшебства. Как правильно загадывать желания в Новый год

Все в новогоднюю ночь загадывают желания. Но не у всех они исполняются. Оказывается, тут есть секрет. Профессор и семейный психолог Андрей Зберовский рассказывает, как правильно загадывать желания, чтобы те исполнялись. Вот пять правил.

Первое правило. Мечту нужно не только представлять — её необходимо исполнять Чем масштабнее мечта, тем сильнее надо изменить привычный порядок вещей. Долой забавы и пожиратели времени. Сосредоточься на мечте Фото: © Pixabay Второе правило. Пойми, сколько стоит то, о чём ты мечтаешь Квартира, работа, здоровье. У всего есть цена. Запиши эту цену. Затем запиши, какие знания и навыки нужны, чтобы получить это Фото: © Pixabay Третье правило. Начни искать ресурсы и помощников. Преврати мечту в цель Ресурсов всегда много. Это время, знания, сбережения и прочее. Помощники — ваши знакомые. Запиши на бумагу то, чем ты владеешь Фото: © Pixabay Четвёртое правило. Реши, от чего лишнего ты откажешься ради цели Так ты даёшь своей цели обещание. Отказаться можно от иллюзий, от других задач. Или от сладкого, трат, плохого круга общения Фото: © Pixabay Пятое правило. Чётко пойми, готов ли ты исполнять мечту, точно ли тебе это нужно Проговори цель — вербализируй. Увидь её как длинный путь, со всеми поворотами. Тогда поймёшь — готов ли ты его пройти Фото: © Pixabay