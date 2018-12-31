Правила волшебства. Как правильно загадывать желания в Новый год

Первое правило. Мечту нужно не только представлять — её необходимо исполнять
Чем масштабнее мечта, тем сильнее надо изменить привычный порядок вещей. Долой забавы и пожиратели времени. Сосредоточься на мечте
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Второе правило. Пойми, сколько стоит то, о чём ты мечтаешь
Квартира, работа, здоровье. У всего есть цена. Запиши эту цену. Затем запиши, какие знания и навыки нужны, чтобы получить это
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Третье правило. Начни искать ресурсы и помощников. Преврати мечту в цель
Ресурсов всегда много. Это время, знания, сбережения и прочее. Помощники — ваши знакомые. Запиши на бумагу то, чем ты владеешь
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Четвёртое правило. Реши, от чего лишнего ты откажешься ради цели
Так ты даёшь своей цели обещание. Отказаться можно от иллюзий, от других задач. Или от сладкого, трат, плохого круга общения
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Пятое правило. Чётко пойми, готов ли ты исполнять мечту, точно ли тебе это нужно
Проговори цель — вербализируй. Увидь её как длинный путь, со всеми поворотами. Тогда поймёшь — готов ли ты его пройти
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