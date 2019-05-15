Почему россияне согласны работать бесплатно? У психолога есть ответ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты телефонного опроса. Россиян спрашивали, готовы ли они работать бесплатно.

78% россиян ответили "да". И даже в маленьких городах, где зарплата низкая, 80% заявили, что довольны работой. Лишь каждый пятый мог бы сменить её. Нам показались странными столь самоотверженные настроения, и мы попросили расшифровать их психолога и культуролога Андрея Зберовского.

Воспитание в психологии подчинения

Заявления людей, что им хорошо работать бесплатно, — явление не новое в нашей истории. Психология труда подчиняется закономерности "бытие определяет сознание" и определяется уровнем развития общества.

Россия начала XXI века — переходное общество. СССР, несмотря на ядерное оружие, был феодальным государством с экономикой в виде государственного капитализма. Там процветал натуральный обмен — "дефициты". А 90% населения, как крепостные крестьяне, были прикреплены (пропиской, квотами, общежитиями, трудовыми книжками и т.д.) к своим городам, колхозам, заводам, НИИ.

Сельское население СССР — то есть большинство страны — получило паспорта и свободу передвижения лишь в 1974 году, на памяти живущих граждан.

Низкие зарплаты в СССР компенсировались "бонусами": легендарными шестью сотками дач и своей картошкой, тотальным взяточничеством, воровством с производства (несуны) и вечным поиском подработки в виде калымов и халтурок. То есть неразвитость товарно-денежных отношений подменялась умением выкручиваться, не привлекая внимания компетентных органов.

Зарабатывать — дело позорное

Работать ради денег и личного блага считалось постыдным. Богач — это плохой человек. Лучше быть бедным, но таким, как все. Эти нормы внушали с детства. Частая смена трудовых коллективов каралась общественным осуждением, этих людей называли летунами и проводили жёсткую разъяснительную работу.

На протяжении трёх поколений у россиян формировалась простая трудовая психология: "Держись за ту работу и организацию, куда удалось прибиться, любой ценой, молчи себе в тряпочку, радуйся жизни и зарабатывай себе пенсию!"

Получение удовольствия от результатов работы и доходов заменили на радость от общения внутри коллектива (вечные российские чаепития весь рабочий день) и наплевательское отношение к общему результату.

Совершенно хаотичные реформы конца 1980–2000-х не смогли создать альтернативу этой психологии. Действительно рыночного общества не возникло. А нынешние юристы, менеджеры и госслужащие бережно принесли впитанную с молоком матери советскую психологию инженеров и колхозников.

Работать даром, но в коллективе

Чтобы понять парадокс психологии современного россиянина — работать за копейки, лишь бы остаться в коллективе, — напомню два явления из истории. В 1861 году в России отменили крепостное право, и миллионы крепостных крестьян писали негодующие петиции царю, требуя оставить всё как есть.

Уровень производительности труда крепостного был низок, доходы — ещё ниже, но был барин, который не давал умереть с голоду в годы неурожая, лечил от болезней и давал образование детям. В СССР крепостное право, по сути, вернули, барином стало государство — было трудно и бедно, не было свободы, но не было и умирающих от голода. Народ был доволен.

Психология мало зарабатывающих, но якобы довольных трудящихся прозрачна. Это "психология соломинки и синицы в руке". Всё в традиции русских народных пословиц: "Лучше синица в руке, чем журавль в небе", "Не жили богато — нечего и начинать". В условиях экономической неопределённости, роста цен и скачков курса валют население предпочитает забиться в "мышиные норки", но сохранить то, что имеет. Тем более что большинство российских работников так или иначе зависит не от своего бизнеса, а от бюджета.

Та психология труда, которая удивляет аналитиков, пытающихся понять итоги опросов граждан России, стандартна для неправильно организованных переходных периодов трансформации экономики и социальной сферы, когда большинство населения имеет одну цель — физически выжить самим и обеспечить выживание, образование и адаптацию детям.

Приведу наглядный пример. Есть детская игра "Музыкальные стулья" ("Горячие стулья"). Правила просты. Стульев на один меньше, чем играющих. Участники под музыку водят хоровод. Когда музыка прекращается, игроки должны быстро сесть на свободный стул. Кто не успел, выбывает из игры. И число стульев уменьшается. Самые хитрые держатся возле стула, который они наметили в "свой". И неважно, какой это стул, лишь бы он был. Такие игроки обычно и побеждают, "пересидев" остальных.

С психологией труда в современной России аналогично: когда число "стульев — рабочих мест" сокращается, важно держаться за имеющийся! Такая психология населения и позволила успешно провести пенсионную реформу 2018 года. При внешнем недовольстве большая часть трудового населения порадовалась, что их в предпенсионном возрасте не уволят и позволят как можно дольше держаться за государственно-муниципальный бюджетный пирог.

Эта же психология и просматривается в опросах ВЦИОМа 2019 года. Она же объясняет и то, что 68% опрошенных уверены: от качества их работы никак не зависит то количество денег, которое они будут получать на своей работе.