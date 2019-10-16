Адреналиновый удар. Как красотки вгоняют мужчин в стресс

Испанские учёные исследовали уровни "стрессового" гормона у мужчин, которые знакомятся с привлекательными женщинами. Результаты показали, что выброс кортизола в такие моменты сопоставим с парашютными прыжками и может привести даже к возникновению сердечного приступа.

Самая большая проблема, утверждают психологи, заключается в низкой самооценке мужчин. "Не она слишком хороша, а я недостаточно привлекателен", — думает потенциальный лузер. К этому добавляются отсутствие навыков обращения с женщинами привлекательной внешности, боязнь насмешки или предыдущие неудачные отношения, в результате чего проблема с психологического уровня переходит на физический.

Когда мужчина оказывается перед той, которая ему чрезвычайно нравится, он нервничает, краснеет и даже заикается из-за большого количества химических веществ, которые мозг выделяет во время сильного эмоционального возбуждения. По ряду признаков такое состояние может быть связано с невротическим. Одно из них — венустрафобия, которая поддаётся диагностике и лечению.

Психологи утверждают, что такими страхами неуверенные в себе мужчины вскармливают в себе монстров. Сексопатолог Диана Генварская объясняет, что невротические истории доводят до крайности, если человек вовремя не обратится к врачу. На усугубление заболевания влияет ряд факторов — информационная плотность, неправильный образ жизни, алкоголь. Всё это подрывает здоровье людей с фобиями, они теряют контроль над своей волей и зачастую становятся агрессорами и насильниками.

Специалист подчёркивает, что сейчас основная проблема мужчин — соперничество с женщинами, которые в процентном отношении более гибкие, склонны к подстройке под обстоятельства и становятся во многих сферах успешнее. При этом женщины тоже бывают склонны к агрессии и вместо того, чтобы поддерживать мужчин, соревнуются с ними.