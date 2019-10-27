Ноет и жалеет денег. Как понять, что встречаешься с неудачником

Следит за каждой юбкой
Чувствуя внутреннюю неуверенность, он компенсирует это, клеясь ко всем девушкам. Так он чувствует себя важным. Но вам-то оно надо?
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Ежеминутно подчёркивает свою значимость
Неудачники утверждаются на других. И вы самая близкая и беззащитная цель. Сперва откажется уступать, а потом начнёт вас унижать
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Уверен, что весь мир ему должен
Он мало зарабатывает и твердит, что достоин большего. Ведь другие люди тупые. Но скоро мир узнает его величие. Совет: бегите
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Он экономит на всём, а прежде всего на вас
Это странная особенность: чем меньше он зарабатывает, тем больше экономит. Но вы же можете прожить без ужина и подарков?
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Жалуется на всё и ежедневно
Его не понимают коллеги, высмеивают друзья, обсчитывают продавцы и ругают таксисты. Откроем секрет: нытьё не закончится никогда
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Он не любит путешествия и новые заведения
Он считает, что туризм — это для дураков. А на тусовки ходят школьники. Просто он боится нового и скрывает свой страх бравадой
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Он мыслит ярлыками и не ставит целей
Для него все богатые — воры. А весь успех — через постель. Он ни к чему не стремится, но точно знает, как всё происходит у других
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Как быть в ситуации, если вы поняли, что встречаетесь с неудачником? Можно попытаться поговорить с человеком или нанять ему специалиста для психоанализа. Если он поймёт свою проблему и отреагирует на вашу просьбу — это прекрасно. А если нет, то бросайте его, иначе все внутренние проблемы вашего партнёра вам придётся всю жизнь нести на себе.