Решились на измену — как скрыть от супруга. Вредные советы от психологов
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Следить за поведением
Главное — естественность. Не надо менять привычки, гардероб, парфюм. Не надо нервно хвататься за телефон при каждом сообщении
Удалять всю переписку
Не оставляйте ваши СМС
или сообщения в мессенджерах в надежде, что не найдут, — удаляйте сразу. Не стоит давать повода подозрениям
Никаких фотографий
и соцсетей
Не выкладывайте фото, не то что совместных, даже из одних мест. И сохранять на телефон ничего не стоит. Совет простой,
но важный
Держите язык за зубами
Если уж завели интрижку, не рассказывайте. Даже близкому другу и особенно ему. Иначе скоро ваше поведение будут обсуждать все
Избегайте публичных мест
Не стоит встречаться в кафе, на выставках, в людных местах. Если вы там встретите знакомых — потом не оправдаетесь
Гоните чувство вины
Да, оно у вас непременно возникнет. Но не поддавайтесь, иначе вы испортите одним ударом и интрижку, и семейную жизнь
Не признавайтесь
На шутливый вопрос или
серьёзную претензию вашим ответом должно быть твёрдое нет. Изменять плохо, но раз решились, молчите
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