Решились на измену — как скрыть от супруга. Вредные советы от психологов

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Измены — это ужасно, и так делать не стоит никогда. Но иногда они случаются, и в таких ситуациях, если не хватает смелости рассказать, их надо скрыть. Психологи, как известно, обладают советами на все случаи жизни. Есть у них что сказать и в такой щекотливой ситуации. Вот как себя стоит вести после адюльтера.

Следить за поведением

Главное — естественность. Не надо менять привычки, гардероб, парфюм. Не надо нервно хвататься за телефон при каждом сообщении

Удалять всю переписку

Не оставляйте ваши СМС

или сообщения в мессенджерах в надежде, что не найдут, — удаляйте сразу. Не стоит давать повода подозрениям

Никаких фотографий

и соцсетей

Не выкладывайте фото, не то что совместных, даже из одних мест. И сохранять на телефон ничего не стоит. Совет простой,

но важный

Держите язык за зубами

Если уж завели интрижку, не рассказывайте. Даже близкому другу и особенно ему. Иначе скоро ваше поведение будут обсуждать все

Избегайте публичных мест

Не стоит встречаться в кафе, на выставках, в людных местах. Если вы там встретите знакомых — потом не оправдаетесь

Гоните чувство вины

Да, оно у вас непременно возникнет. Но не поддавайтесь, иначе вы испортите одним ударом и интрижку, и семейную жизнь

Не признавайтесь

На шутливый вопрос или

серьёзную претензию вашим ответом должно быть твёрдое нет. Изменять плохо, но раз решились, молчите

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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