Решились на измену — как скрыть от супруга. Вредные советы от психологов

Измены — это ужасно, и так делать не стоит никогда. Но иногда они случаются, и в таких ситуациях, если не хватает смелости рассказать, их надо скрыть. Психологи, как известно, обладают советами на все случаи жизни. Есть у них что сказать и в такой щекотливой ситуации. Вот как себя стоит вести после адюльтера.

Следить за поведением Главное — естественность. Не надо менять привычки, гардероб, парфюм. Не надо нервно хвататься за телефон при каждом сообщении Удалять всю переписку Не оставляйте ваши СМС или сообщения в мессенджерах в надежде, что не найдут, — удаляйте сразу. Не стоит давать повода подозрениям Никаких фотографий и соцсетей Не выкладывайте фото, не то что совместных, даже из одних мест. И сохранять на телефон ничего не стоит. Совет простой, но важный Держите язык за зубами Если уж завели интрижку, не рассказывайте. Даже близкому другу и особенно ему. Иначе скоро ваше поведение будут обсуждать все Избегайте публичных мест Не стоит встречаться в кафе, на выставках, в людных местах. Если вы там встретите знакомых — потом не оправдаетесь Гоните чувство вины Да, оно у вас непременно возникнет. Но не поддавайтесь, иначе вы испортите одним ударом и интрижку, и семейную жизнь Не признавайтесь На шутливый вопрос или серьёзную претензию вашим ответом должно быть твёрдое нет. Изменять плохо, но раз решились, молчите