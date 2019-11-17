Повадки нищеброда. Какие привычки обрекают вас на бедность

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Фото © Shutterstock 

Богатство — одно из главных стремлений человека. Но то, что у одних получается просто играючи, другим достаётся с трудом, или же деньги вообще словно проходят мимо, не замечая их. Психологи давно заметили, что есть вредные, так называемые токсичные привычки, которые словно обрекают человека на бедность. Если вы найдёте в себе такие, то лучше от них отказаться хотя бы на время. И по прошествии времени вы увидите положительные изменения.

Жажда халявы

Одна из первых привычек бедного человека — искать бесплатное. Дело не в экономии, а в желании брать даже ненужное, лишь бы халява

Постоянное нытьё

Начальник — сволочь, погода — дрянь, настроение кислое. Кажется, нытьё — самоцель и человек получает удовольствие от процесса

Зависть к другим

Сын маминой подруги всегда лучше. Еда у других вкуснее. А зарабатывают они больше. Не тратьте время на обсуждение чужих успехов

Нежелание брать ответственность

Критикует начальника, но, если просят сделать самого, отказывается. Главный лозунг: инициатива наказуема. Таких богатство не любит

Жалость к себе

Вы такой классный и умный, но никто вас не ценит. Таланту тяжело. А кругом бездари и воры. Узнали себя? Тогда бросьте это делать

Мелочная жадность и бездумные траты

Не вернуть долг, обмануть по мелочи, купить топовый гаджет в кредит — ложь, траты без стратегии. Такое поведение вредит вам

Нежелание открывать новое

Полная уверенность в собственной правоте, агрессия к непонятному, нежелание учиться в любом возрасте — привычки, ведущие к нищете

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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