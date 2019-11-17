Синдром иностранной речи. Какой язык спит в вашем подсознании?

Кто из нас не мечтал в одночасье быстро овладеть любым языком? Возможность свободно говорить в путешествиях и легко общаться с коллегами из других стран по работе трудно переоценить. Оказывается, всё возможно. Иностранный язык достаточно просто... вспомнить. Лайф выяснил, как быстро освоить языки и почему это можно делать даже во сне.

Мистика, да и только

Многим из нас знакома возможность устанавливать различные языки на компьютер или телефон. Простым нажатием кнопки мы можем изменить язык девайса с одного на другой. Примерно то же самое можно сделать и с нашим мозгом.

Заговорить о том, что в нашей голове уже "предустановлено" несколько языков, учёных из разных стран заставили невероятные случаи, когда люди с самого детства или после травмы внезапно начинали говорить на языках, которые они никогда не изучали.

Самые известные случаи таких "перевоплощений" описывает в своих книгах психиатр и парапсихолог Ян Стивенсон (Ian Stivenson — англ.), до 2002 года возглавлявший отдел паранормальных явлений в Медицинской школе Университета Вирджинии. Пытаясь доказать теорию реинкарнации, учёный всю свою жизнь изучал людей, которые внезапно стали говорить на древних языках. Стивенсон подвергался критике со стороны коллег, но его исследования заставили учёных обратить внимание не только на подобные случаи, но и на людей, которые обрели способность говорить на неизвестных им ранее языках. Большинство из них… получили травмы мозга.

Так, в 2010 году в Хорватии 13-летняя девочка, очнувшись после комы, овладела немецким. При этом полностью забыла родной язык. Незадолго до госпитализации она только начала учить немецкий, читая книги и смотря передачи. Как после травмы ребёнок полностью переключился на немецкий, остаётся загадкой для врачей.

Тогда же в Московском институте психиатрии 70-летняя пациентка после инсульта полностью забыла русский и начала говорить на иврите. Примечательно, что этот язык она слышала будучи девочкой, когда жила с родителями на Украине.

У психиатров это явление получило название "синдром иностранной речи". Некоторые учёные и по сей день пытаются его разгадать, связывая работу разных полушарий мозга со способностью к языкам. Отдельные смельчаки и вовсе стали выдвигать предположения о том, в нашей голове уже есть "предустановленные" языки. Последователи этой теории отмечают, что наш мозг уже содержит "языковой чип", который нужно всего лишь активировать. В пример они приводят юных полиглотов, которые с раннего возраста могут говорить сразу на нескольких языках.

Как сделать из ребёнка полиглота?

Однако, чтобы сделать из ребёнка полиглота, вовсе не нужно искать "чип". Достаточно регулярных занятий с самого раннего возраста. Именно они являются "ключом активации" заветных знаний. К такому выводу пришла группа учёных во главе со Стивеном Пинкером из Гарварда. Чем раньше начинать, тем проще даётся язык. "Чтобы говорить как носитель, обучение должно начаться до 10 лет", — отмечается в исследовании. К 18 же годам эта способность сокращается в разы.

Живым подтверждением этой теории стала Белла Девяткина (настоящее имя Ангелина), которая уже в четыре года поразила мир свободным владением семью языками.

Мать девочки, преподаватель английского Юлия Девяткина, с самого рождения начала говорить с дочерью сразу на двух языках — русском и английском, чередуя их изо дня в день. Спустя 10 месяцев к английскому добавился французский. К двум годам, когда девочка говорила на трёх языках короткими фразами и даже научилась на них читать, добавили китайский. После трёх лет девочка проявила интерес к изучению немецкого и испанского. В это же время родители добавили к обучению ребёнка арабский. В результате ребёнок свободно понимает более пяти языков.

К такой же методике прибегли и родители Антона Вакуленко. Появившийся в программе "Лучше всех" 11-летний подросток продемонстрировал, что может говорить на 15 языках. "Начал изучать я их с малого возраста", — говорит сам Антон.

По его словам, приучать к языку его начала няня Галина Васильевна, которая писала на карточках финские слова. "Я их читал и запоминал, — рассказал вундеркинд. — Потом я, тоже по карточкам, начал учить английский".

Мнемотехники — залог успеха

Однако выучить языки с лёгкостью можно и в зрелом возрасте. Причём сделать это можно с помощью весьма простых "трюков", о которых многие из нас просто не догадываются. Они называются мнемотехниками. Некоторые из них приводит в своём блоге известный полиглот, оратор и коуч Тим Феррис. В его запасе несколько языков — от родного английского до китайского, — которые, как он утверждает, можно выучить всего за три месяца.

Просмотр фильмов

Самый простой и понятный способ изучения языка — просмотр фильмов на нём с субтитрами. По мнению Ферриса, приступать к нему нужно уже с первого дня.

Чтение книг и комиксов

С третьего дня можно приступать к чтению комиксов. Уделить этому занятию, по мнению Ферриса, нужно час в день — по полчаса утром и вечером. В транспорте, например в самолёте по пути в страну изучения языка, нужно проштудировать разговорник. Его чтению нужно уделять 45 минут с перерывом в четверть часа, чтобы мозг успел отдохнуть и "переварить" полученный материал.

Электронный словарь

Если во время чтения будут появляться неизвестные слова, автор блога предлагает искать их в электронном словаре. Но предостерегает от перевода фраз целиком, так как в этом случае может выработаться другая привычка — постоянно пользоваться электронным переводчиком.

Карточки

Со второй-третьей недели изучения полиглот предлагает использовать карточки. "30–60 карточек со словами каждый день, — отмечает он. — Я использую карточки спустя три-четыре дня с момента прибытия в страну". Для этого достаточно приготовить карточки со словами и фразами, которые нужно заучить. На одной стороне пишем фразу, на другой — перевод.

Радио и подкасты

Одним из важнейших факторов эффективного изучения языка, говорят специалисты, может быть постоянное прослушивание радио. Студенты-филологи, к примеру часто используют этот приём. Прослушивание новостей и интересных передач позволит постепенно привыкнуть к звучанию языка, скопировать акцент и "записать на подкорку" правильное построение фраз.

Чат с иностранцами

По словам Ферриса, многие из нас часто ищут отговорки, почему не овладели языком. Хотя в современном мире сделать это проще простого. Даже если носителей языка нет в числе друзей, специальные сайты в сети предлагают бесплатное общение с иностранцами.

Приложения

В одном из последних исследований английский лингвист Фернандо Росель-Агиляр (Fernando Rosell-Aguilar — исп.) утверждает, что приложения "могут эффективно поддерживать самостоятельность учащихся и интерес к изучению языка". "Эффективность приложений также оказалась сопоставимой с очным обучением на начальном уровне, — говорит он. — В сравнительном исследовании со 164 детьми, изучающими испанский язык в начальной школе с использованием известного приложения, исследователи обнаружили, что не было никаких существенных различий между группой, которая использовала приложение, и контрольной группой, которая получила обучение без использования приложения".

Наклейки на самых видных местах

Ещё один эффективный метод, рекомендуемый экспертами, — расклейка карточек с фразами на самых видных местах. Это может быть холодильник, зеркало в ванной или даже дверь гардероба. Главное, постоянно наталкиваться взглядом на нужные слова. Если это стол, просто наклейте на него карточку с переводом, и уже через неделю забыть слово будет невозможно.

Переписываем учебник

Как ни странно, но простое переписывание учебника в тетрадку поможет выучить язык в разы быстрее. При письме задействуются отделы мозга, которые не работают во время чтения.

Спим и учимся

Эффективность обучения во сне была доказана ещё в 1965 году советскими учёными. Язык вполне можно освоить, попросту слушая во сне аудиокурсы. Записанная на подкорку информация в нужный момент всплывёт сама.