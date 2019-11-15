А вдруг он убьёт меня? Как распознать, что ваш знакомый — психопат

Порой люди ведут себя агрессивно и непредсказуемо. Случай в благовещенском колледже доказывает это. Но многих трагедий можно избежать. Для этого достаточно понять, что человек, с которым вы общаетесь, психически нестабилен и может быть опасен. У психологов есть проверенные методы, так называемые психологические маркеры, точно определяющие таких людей. Прочитайте о них и проанализируйте своих знакомых.

Очень-очень славный парень Психопаты жаждут быть в центре внимания. Но так, чтобы всем нравиться. На людях они никогда не поведут себя чудаковато или странно

Безответственность и изворотливость Психопат получит, что ему нужно. А затем обманет, забудет обещания, не вернёт долг. Обязательства перед другими ему не интересны

Ни сожаления, ни сочувствия Психопату чужды эмоции. Он не умеет сопереживать. Чужое горе он встретит со спокойным лицом. И он вряд ли поплачется в жилетку

Зависимость от ярких впечатлений Недостаток эмоций компенсирует экстримом. Танцы, спорт, дебош — важна активность. Просто почитать книжку — это слишком скучно

Давит на слабости Психопат наслаждается чужими страданиями. Исподтишка он будет пестовать в вас чувство вины и всегда указывать на ваши промахи

Он на свете всех милее Весь вечер он будет говорить только про себя. Об успехах, заработке, планах и величии. Его эго улетело в космос и уже не вернётся