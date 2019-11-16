Секреты притяжения. Как мы выбираем партнёров

Люди считают, что любовь с первого взгляда — случайное совпадение. На самом деле выбор предопределён всем былым ходом нашей жизни, потому что на него влияет семья, причём не только родители, но и более старшие родственники. Мамы, папы, бабушки, братья, сёстры, первые педагоги, тренер — это те люди, с которыми ребёнок проводит много времени и доверяет им.

Психолог Олег Денисенко объясняет, что психика людей и их основные нейронные связи формируются ещё в детстве, в возрасте до шести лет.

— Взаимодействие с родителями закладывает в голову человека те эмоциональные ассоциации, которые он впоследствии будет искать в своих партнёрах, — объяснил он.

Родительская модель Выбор партнёра, похожего на родителя, вероятен в случае как хороших отношений в семье, так и в результате негативного влияния Фото © Shutterstock

По словам психолога Василия Пузикова, в случае недостатка внимания ребёнок может выбрать также подобную модель, но при этом будет несчастен. Поскольку супруг или супруга продолжат отрицательно влиять на своего избранника. Например, в ситуации, когда папа не принимает девочку и даёт понять "вот если бы был сын, наследник, то я бы его любил", дочь, выбирая партнёра с похожими установками, как у отца, буквально "идёт на второй круг" и не может выбраться из психологической травмирующей ловушки.

— То есть её партнёр тоже начнёт относится к ней как ко второму сорту. Она будет пытаться решить эту проблему, но может ничего не получиться, потому что изначально был сделан неправильный выбор. Если человек этого не поймёт, то рискует повторять эту ошибку во всех последующих отношениях, — рассказал Василий Пузиков.

Антиродитель Такой выбор происходит на фоне острого конфликта с отцом или матерью, ребёнок осознанно выбирает непохожего партнёра Фото © Shutterstock

— Если родители критикуют, подавляют, бросают, подвергают стрессу своих детей, то, к сожалению, последние всё равно будут искать подобную модель отношений, поскольку она заложена в их подсознании, — отметил психолог.

Специалисты объясняют, что осознанный выбор модели антиродителя не спасает. Например, дочь будет искать не похожего на отца внешне или по каким-то явным характеристикам бойфренда. Но он в итоге окажется таким, как отец. А после окончания конфетно-букетного периода перестанет заботиться и уделять внимание, а затем найдётся причина для нового стресса.

Похожи на учителя или тренера Часто так происходит, когда папы, мамы в жизни ребёнка не было (ушли до его рождения, погибли). И воспитатель для него пример Фото © Shutterstock

С одной стороны, при таком выборе поддержка и помощь со стороны партнёра обеспечены, но с другой — есть вероятность не достичь психологической зрелости. Психолог Денис Кожевников полагает, что такую модель отношений выбирают те, кто боится изменений.

Секреты притяжения

Наша психика работает по закону повторения. По словам психолога Василия Пузикова, часто мы выбираем человека, в котором проявляются именно негативные черты, потому что они воспринимаются намного острее и болезненнее. На это тратится больше внимания и энергии. И главным для человека становится проблема преодоления этого сценария в следующих отношениях.

— Это объяснение того, почему редко бывает пятый или шестой брак. Например, мужчина после развода женится на другой. Все друзья говорят: "Она копия твоей первой". Он отвечает: "Вы что? Они абсолютно не похожи! Та была блондинкой — эта брюнетка", — рассказал специалист. — Но конфликты повторяются и с третьей, и с четвёртой женой. И после четвёртого развода мужчина решает больше не жениться, сказав друзьям, что четыре разные женщины, а проблемы одинаковые. И начинает жить один.

Что делать?

Специалисты утверждают, что каждый случай индивидуален и не существует единого совета. Но тем, кто каждый раз влюбляется в один и тот же тип людей, стоит понять, что конкретно их в этих людях притягивает и почему. Для этого необходимо найти ответ на вопрос в своём прошлом, тогда они и смогут освободиться от подобного повторения. Их просто перестанет это цеплять.

— Мы будем постоянно выбирать одних и тех же партнёров, с которыми нам не будет комфортно. Пока мы не поработаем с этим психологическим фактором, не сформируем новые нейронные связи, нас будет интересовать только такой тип партнёров, — резюмирует психолог Олег Денисенко.

Подобную терапию можно пройти самостоятельно, но чаще всего люди обращаются к специалистам.