Думай как миллионер. Какие привычки помогут вам быстро разбогатеть

Очень часто люди жалуются на отсутствие денег. И когда одним богатство идёт в руки само, другим каждая копейка достаётся буквально с боем. Психологи давно уже выяснили, что важную роль в приобретении богатства играет образ мыслей. Например, человек изначально может думать как нищеброд. О вредных привычках, от которых лучше отказаться, вы можете прочитать в нашем материале.

Но есть и полезные привычки, следуя которым вы скоро почувствуете, как пополнел ваш кошелёк. По крайней мере, многочисленные психологи в один голос уверяют, что так всё и будет. Мы собрали самые действенные привычки для обретения богатства. Пользуйтесь на здоровье.

Открывайте новое Выучить английский, записаться на курсы речи или прочесть книгу по истории. Расширяйте кругозор, иначе как вы увидите свои ошибки

Благодарите других Если привыкли хвастаться и приписывать победы лишь себе, бросьте это, куда умнее ценить и отмечать людей. И они начнут ценить вас

Сравнивайте себя с собой в прошлом Друг богаче, коллега успешнее — забудьте. Важен ваш прогресс, чтобы вы сегодняшний обходили себя вчерашнего. Вы — главный игрок

Смотрите на вещи позитивно Не надо изображать хорошее настроение, если вам плохо. Но видьте перспективы, а не тлен и безысходность. Нытиком быть проще всего

Будьте вежливы Хамить, орать, распускать руки — это всё оружие бедняков. Богатый человек вежлив даже с неприятным человеком. Не тратьте сил

Измените круг общения Друзья сплетничают, завидуют, критикуют, но живут от зарплаты до зарплаты. Ищите компанию поприятнее. В вашей денег не водится