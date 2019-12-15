Моя жена — истеричка, что делать? Советы психологов

Семейные отношения очень часто дают трещину и разваливаются из-за поведения одного из партнёров. Одной из самых частых проблем бывают истерики. Жена-истеричка испытывает нервы супруга на прочность. У психологов есть лайфхаки, что делать, если истерика следует за истерикой и конца-краю не видно. Что делать для сохранения душевного спокойствия и обретения счастья в личной жизни.

Не женись на истеричке Самый простой и действенный совет. Но очень сложный к исполнению — любовь зла, не стоит об этом забывать, поэтому идём дальше

Не пускай дело на самотёк В основе истерики — страх, неуверенность, сама она не пройдёт. Спроси прямо: "Что тебя пугает?" И, возможно, многое прояснится

Забудь про "каменное лицо" Сохранять спокойствие — это хорошо. Но в истерике женщина воспримет это как равнодушие. Покажи соучастие, дай понять, что слушаешь

Проясни, уж не манипуляция ли это? Истерика — бесконтрольные эмоции. Скандал для выгоды — рассчитанная манипуляция и повод задуматься, надо ли жить с манипулятором

Разберись в себе — вдруг тебе нравятся истерики? Мужчин часто возбуждают лишь невротические отношения — с истериками и битьём посуды. Если так — сходите к психологу, это нездорово

Проанализируйте своё поведение Вы обещали подарить цветы, сделать ремонт, сводить в театр и не сделали, тогда истерика — разочарование вами. Пора исправляться