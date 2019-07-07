Брак не спасти! О чём думает мужчина, решившись бросить семью

Очень часто семейная идиллия рушится за несколько дней. И семья распадается. Это может казаться внезапным, но, как правило, мужчина долго решается на этот шаг. И его можно предположить из разговоров и тем, которые он поднимает. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил несколько десятков пациентов, столкнувшихся с этой проблемой. Семь типичных мужских страхов и тем для обсуждения, если он решился бросить семью.

Количество детей в браке и их возраст Дети в браке, особенно маленькие, вызывают болезненные укоры совести. Если детей нет — мужчина больше склонен к разводу Кадр фильма "Крамер против Крамера" / "Кинопоиск" Собственный возраст Брачная привлекательность мужчин высока до 50 лет. Мужчины 23–40 лет смотрят в будущее оптимистично. А за 40 лет трижды подумают Кадр сериала "Развод" / "Кинопоиск" Наличие собственной жилплощади для дальнейшего проживания Разводясь, мужчина обычно оставляет квартиру семье. Но он чаще решается на развод, если у него есть альтернативное своё жильё Кадр фильма "Любит/не любит" / "Кинопоиск" Уровень дохода и собственное здоровье Мужчина, чья карьера идёт в гору и здоровье в порядке, меньше боится расставаний. Ему менее тягостны алименты и издержки развода Кадр фильма "Довольно слов" / "Кинопоиск" Отношение к разводу родителей и друзей Хорошее мнение друзей или родителей о жене может спасти брак. Однако если друзья настроены против — это может толкнуть к разводу Кадр фильма "Селеста и Джесси навеки"/ "Кинопоиск" Интимная активность мужа и степень сексуального комфорта в семье Интимно активные люди переживают угрозу развода и эмоциональнее, и быстрее. Они быстро вступают в новые отношения Кадр фильма "Селеста и Джесси навеки" / "Кинопоиск" Наличие опыта прошлых разводов или расставаний Мужчины без опыта развода уверены в себе. Разводившиеся единожды второго развода не хотят. После двух разводов страх проходит Кадр фильма "Привычка жениться" / "Кинопоиск"