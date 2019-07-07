Брак не спасти! О чём думает мужчина, решившись бросить семью

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Кадр фильма "Селеста и Джесси навеки" / "Кинопоиск"

Очень часто семейная идиллия рушится за несколько дней. И семья распадается. Это может казаться внезапным, но, как правило, мужчина долго решается на этот шаг. И его можно предположить из разговоров и тем, которые он поднимает. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил несколько десятков пациентов, столкнувшихся с этой проблемой. Семь типичных мужских страхов и тем для обсуждения, если он решился бросить семью.

Количество детей в браке и их возраст

Дети в браке, особенно маленькие, вызывают болезненные укоры совести. Если детей нет — мужчина больше склонен к разводу

Кадр фильма "Крамер против Крамера" / "Кинопоиск"

Собственный возраст

Брачная привлекательность мужчин высока до 50 лет. Мужчины 23–40 лет смотрят в будущее оптимистично. А за 40 лет трижды подумают

Кадр сериала "Развод" / "Кинопоиск"

Наличие собственной жилплощади для дальнейшего проживания

Разводясь, мужчина обычно оставляет квартиру семье. Но он чаще решается на развод, если у него есть альтернативное своё жильё

Кадр фильма "Любит/не любит" / "Кинопоиск"

Уровень дохода и собственное здоровье

Мужчина, чья карьера идёт в гору и здоровье в порядке, меньше боится расставаний. Ему менее тягостны алименты и издержки развода

Кадр фильма "Довольно слов" / "Кинопоиск"

Отношение к разводу родителей и друзей

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Кадр фильма "Селеста и Джесси навеки"/ "Кинопоиск"

Интимная активность мужа и степень сексуального комфорта в семье

Интимно активные люди переживают угрозу развода и эмоциональнее, и быстрее. Они быстро вступают в новые отношения

Кадр фильма "Селеста и Джесси навеки" / "Кинопоиск"

Наличие опыта прошлых разводов или расставаний

Мужчины без опыта развода уверены в себе. Разводившиеся единожды второго развода не хотят. После двух разводов страх проходит

Кадр фильма "Привычка жениться" / "Кинопоиск"

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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