Брак не спасти! О чём думает мужчина, решившись бросить семью

Количество детей в браке и их возраст
Дети в браке, особенно маленькие, вызывают болезненные укоры совести. Если детей нет — мужчина больше склонен к разводу
Кадр фильма "Крамер против Крамера" / "Кинопоиск"
Собственный возраст
Брачная привлекательность мужчин высока до 50 лет. Мужчины 23–40 лет смотрят в будущее оптимистично. А за 40 лет трижды подумают
Кадр сериала "Развод" / "Кинопоиск"
Наличие собственной жилплощади для дальнейшего проживания
Разводясь, мужчина обычно оставляет квартиру семье. Но он чаще решается на развод, если у него есть альтернативное своё жильё
Кадр фильма "Любит/не любит" / "Кинопоиск"
Уровень дохода и собственное здоровье
Мужчина, чья карьера идёт в гору и здоровье в порядке, меньше боится расставаний. Ему менее тягостны алименты и издержки развода
Кадр фильма "Довольно слов" / "Кинопоиск"
Отношение к разводу родителей и друзей
Хорошее мнение друзей или родителей о жене может спасти брак. Однако если друзья настроены против — это может толкнуть к разводу
Кадр фильма "Селеста и Джесси навеки"/ "Кинопоиск"
Интимная активность мужа и степень сексуального комфорта в семье
Интимно активные люди переживают угрозу развода и эмоциональнее, и быстрее. Они быстро вступают в новые отношения
Кадр фильма "Селеста и Джесси навеки" / "Кинопоиск"
Наличие опыта прошлых разводов или расставаний
Мужчины без опыта развода уверены в себе. Разводившиеся единожды второго развода не хотят. После двух разводов страх проходит
Кадр фильма "Привычка жениться" / "Кинопоиск"