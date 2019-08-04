Ваша пара обречена. Как понять, что отношениям приходит конец

Количество времени вместе
За три месяца количество ваших встреч должно увеличиваться. Если вы продолжаете встречаться по чёткому графику — дело к разрыву
Круглосуточная связь
Влюблённые должны иметь право звонить и писать друг другу в любое время. В том числе по видеосвязи. Иначе что-то нечисто
Совместные выходы в свет
Прогулки в скверах, выход в рестораны — хороший знак. Если же маршрут из автомобиля в постель — значит, отношения не всерьёз
Фото в соцсетях
Да, соцсети давно перестали быть виртуальной реальностью. Совместные селфи говорят, что вы не боитесь афишировать вашу пару
Доступ к телефону
Психологи считают, что пара должна делиться паролями от гаджетов и аккаунтов, чтобы не было секретов и тайных переписок
Информация о доходах
Примерный уровень зарплаты и представление о доходах — хороший шаг в сторону доверия. Если это остаётся тайной, стоит задуматься
Готовность к совместному проживанию
Мужчина после 25 лет просто обязан жить отдельно от родителей. Если же он вечно откладывает этот шаг, то, может, всё ненадолго