Ваша пара обречена. Как понять, что отношениям приходит конец

Крепкие отношения кончаются, а влюблённые пары расстаются. Кажется, что это происходит внезапно. Однако психологи уверены — тому есть сигналы, важно увидеть их вовремя. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил множество пациентов. Вот семь факторов, которые говорят о том, что ваши отношения в опасности.

Количество времени вместе За три месяца количество ваших встреч должно увеличиваться. Если вы продолжаете встречаться по чёткому графику — дело к разрыву Круглосуточная связь Влюблённые должны иметь право звонить и писать друг другу в любое время. В том числе по видеосвязи. Иначе что-то нечисто Совместные выходы в свет Прогулки в скверах, выход в рестораны — хороший знак. Если же маршрут из автомобиля в постель — значит, отношения не всерьёз Фото в соцсетях Да, соцсети давно перестали быть виртуальной реальностью. Совместные селфи говорят, что вы не боитесь афишировать вашу пару Доступ к телефону Психологи считают, что пара должна делиться паролями от гаджетов и аккаунтов, чтобы не было секретов и тайных переписок Информация о доходах Примерный уровень зарплаты и представление о доходах — хороший шаг в сторону доверия. Если это остаётся тайной, стоит задуматься Готовность к совместному проживанию Мужчина после 25 лет просто обязан жить отдельно от родителей. Если же он вечно откладывает этот шаг, то, может, всё ненадолго