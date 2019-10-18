Немного за 40, а всё надоело. Что с вами сделает кризис среднего возраста

Ещё вчера ваша жизнь была радостной и перспективной. Но вдруг всё изменилось, вам не нравится то, чем вы занимаетесь, а будущее кажется туманным. Психологи называют это кризисом среднего возраста. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил множество пациентов. Вот пять наиболее частых моделей поведения людей в возрасте 40–45 лет — то есть тех, кто на себе ощутил кризис среднего возраста.

Алкоголизм Это частая проблема. После 40 наступает переоценка — человек понимает, что он не достиг целей, и начинает глушить боль выпивкой © GIPHY

Любовницы Мужчина может добиться поставленных целей, но кризис выражается иначе, он решает, что готов к новым победам, и ищет их на стороне © GIPHY

Распад семьи В 45 лет, когда дети выросли, люди вдруг понимают, что живут с чужим человеком, а их интересы совершенно в другом, и расходятся © GIPHY

Нелюдимость В среднем возрасте люди могут внезапно обрести цель и кинуть все силы на её воплощение. Но часто они обрывают все прежние связи © GIPHY

Хаотичное поведение Реализовав или нет юношеские планы, человек встаёт на перепутье. Ему срочно нужна новая цель, и, если её нет, начинаются метания

Какой же выход в этой ситуации? Панацеи, к сожалению, нет. По крайней мере, нужно быть к этому морально готовым. Психологи советуют не закрываться от мира, постоянно расширять базу социальных контактов и знакомств. Не бросаться во все тяжкие. Заниматься спортом. Избегать злоупотребления алкоголем — так как это верный путь спуска по социальной лестнице на самое дно. И, конечно, в случае проблем психологического толка обращаться к специалисту.