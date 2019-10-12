Беги, пока не поздно. Как распознать, что твоя подруга — стерва

В начале любых отношений кажется , что твоя половинка — та самая идеальная и неподражаемая и с ней ты готов провести всю жизнь. Наверняка так думают многие мужчины, не подозревая, что вскоре его подруга из милой девушки превратится в жуткую стерву. Эта девушка будет пить твою кровь, манипулировать тобой и портить нервы. В арсенале психологов есть приметы, по которым можно определить стерву заранее.

Берёт инициативу на себя Если в отношениях с вами подруга не хочет быть кроткой и милой, а борется за лидерство и навязывает своё мнение — задумайтесь Много раз была в серьёзных отношениях Она молода, но у неё уже была пара браков. Или гражданских союзов. О бывших она говорит что-то вроде "не сошлись характерами" Чрезмерно сосредоточена на своей внешности У неё идеальный макияж в любой день и час. Она постоянно хочет одеваться с иголочки, и модные бренды для неё очень много значат Она эгоистична Она ставит на первое место свои интересы. И если вы делаете что-то не так, то устраивает вам скандалы и обижается. Дальше — больше У неё нет близких подруг Она пользуется людьми, а не изливает им душу. Отношения для неё — способ достичь очередной ступеньки на пути к успеху и деньгам