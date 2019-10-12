Беги, пока не поздно. Как распознать, что твоя подруга — стерва
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Берёт инициативу на себя
Если в отношениях с вами подруга не хочет быть кроткой и милой, а борется за лидерство и навязывает своё мнение — задумайтесь
Много раз была в серьёзных отношениях
Она молода, но у неё уже была пара браков. Или гражданских союзов. О бывших она говорит что-то вроде "не сошлись характерами"
Чрезмерно сосредоточена на своей внешности
У неё идеальный макияж в любой день и час. Она постоянно хочет одеваться с иголочки, и модные бренды для неё очень много значат
Она эгоистична
Она ставит на первое место свои интересы. И если вы делаете что-то не так, то устраивает вам скандалы и обижается. Дальше — больше
У неё нет близких подруг
Она пользуется людьми, а не изливает им душу. Отношения для неё — способ достичь очередной ступеньки на пути к успеху и деньгам
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