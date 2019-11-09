Брак без секса. Почему супруга отказывает в постели

Ваша семья была надёжной, и ничто не предвещало беды. Но внезапно всё изменилось — жена охладела к вам, простые радости секса стали ей не интересны. Психологи уверены: тому есть объяснение. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил множество пациентов. Вот семь факторов, которые объяснят, зачем мужчина заводит детей на стороне.
Изначально низкий уровень сексуального влечения
Около 10% женщин не интересует секс. Они могут быть сексуально активными на начальном этапе отношений. Но в браке теряют задор.
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Особенности материнского поведения
Многие женщины считают, что, родив ребёнка, они выполнили свой долг, и сокращают секс до минимума.
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Незнание женщиной своей физиологии
В семьях низкий уровень сексуальной грамотности, жёны не видят смысла повышать его. А комплексы не добавляют удовольствия в сексе.
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Разочарование жены в своём муже
Часто жена ждёт, что мужчина в браке изменит жизнь к лучшему и изменится сам. И, когда изменений нет, приходит разочарование.
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Жёсткая критика мужем своей жены
Когда супруг позволяет себе критиковать внешность жены, отмечая её недостатки, это может надолго оскорбить супругу.
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Сексуальная забастовка
Зачастую женщины используют секс как элемент шантажа для получения каких-то выгод от своего мужа.
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Плохие житейские условия для интимной жизни
Уют дома, отдельное проживание от родителей и финансовая стабильность не менее важны для секса, чем гормоны и страсть.
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