На что смотреть? Психологи советуют, как выбрать мужа для счастливого брака

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Любовь с первого взгляда — дело хорошее, но редкое и ненадёжное. Так считают многие психологи. Ведь если девушки решили не просто завести отношения, а построить семью, то и кандидата надо подбирать с толком, с чувством, с расстановкой. И опираться не только на ветреные чувства, но и немного на разум. У психологов есть несколько универсальных советов — по ним вы сможете проверить, подходит ли ваш избранник на должность хорошего мужа.

Отношение к деньгам

Дело не в количестве, а в отношении к ним. Лучше выбирать мужчину, который разумно относится к покупкам, долгам, заработку

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Сексуальная совместимость

Вас влечёт к нему. У вас хороший секс. Это важно. Можно терпеть и не ложиться в кровать до свадьбы, но сюрприз может быть так себе

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Самостоятельность в принятии решений

Советуется с мамой во всех вопросах, не может определиться, куда сходить поужинать, и спрашивает вас. Вам точно нужен такой нюня?

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Закостенелое мышление

Женщина — у плиты, мужчина —на охоте — хорошая модель для Средневековья. Теперь отношения чаще равноправны, мужчина может готовить

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Чувство юмора

Говорят, наличие юмора — показатель ума. Даже если это не так, подумайте, как скучно прожить жизнь с глупым и несмешным человеком

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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