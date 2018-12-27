В парке нашли потерявшего сознания гуся, который переел антидепрессантов

Посетители парка в Хантингтон-Бич, Лос-Анджелес, увидели странную картину: один из местных гусей лежал на спине, а его товарищи с трудом передвигались по траве. Неподалёку от них люди заметили подозрительные таблетки и позвонили в Центр охраны дикой природы.

Прибывшие на место сотрудники центра подтвердили опасения посетителей парка. Птицы действительно отравились медикаментами, которые кто-то выбросил на травку. Экспертиза показала, что среди таблеток были антидепрессанты, успокоительные и снотворные средства.

К счастью, передозировка лекарств не стала смертельной — все пострадавшие птицы уже пришли в себя. Гусь и чайка, которые склевали самое большое количество таблеток, до сих пор находятся в центре, однако их жизням ничто не угрожает.

Неизвестно, кто выбросил психотропные лекарственные средства в парк и как долго они там пролежали. Зоозащитники опасаются, что в результате чьих-то безответственных действий могли пострадать не только птицы, но и домашние животные. Впрочем, таких жалоб от местных жителей пока не поступало.