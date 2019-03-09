Датчик GPS разоблачил чудаковатого орла, который такого наворотил за 20 лет...

Орлы — поистине королевские птицы и исключительные охотники. Они прославились в том числе своим умом и сообразительностью. Поэтому появившийся в Сети жизненный путь орла удивил пользователей и пробудил их интерес, пишет Bored Panda.

Во время прогулки Фад Каш из Джизана, Саудовская Аравия, обнаружил нечто странное — мёртвого орла, на спине которого был отслеживающий прибор.

При дальнейшем исследовании оказалось, что на трекере есть имейл хозяина прибора и что он был присоединён 20 лет назад в России.

Трекер показал, что за это время орёл проделал огромный путь через множество стран. Но что самое интересное — он явно избегал большой воды.

Пользователи Сети сразу же заинтересовались этой странностью. Ведь орлы — очень умные птицы, а значит, у такой "боязни воды" была причина.

А с высоты птичьего полёта можно увидеть другой берег Красного моря? Может, он не смог разглядеть сушу до этой южной точки RobErtE87

Саудовскую Аравию просто так видно с египетского берега, думаю, птица в небе тоже способна её разглядеть Weret61

Один из пользователей пояснил, что птицы при миграции используют тёплые воздушные потоки, чтобы подниматься на большую высоту при минимальных затратах энергии. Над большими водоёмами таких потоков очень мало или нет совсем, поэтому кочующие птицы предпочитают всеми силами избегать воды и летать только над сушей.