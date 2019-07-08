Спасатели увидели, как экзотическая птица превращается в чайку, устроив ей душ

10

Фото © Facebook / Tiggywinkles Wildlife Hospital

В Англии на обочине трассы A41 нашли птицу, которая очень напоминала тропическую. Но яркий окрас пернатого оказался "подделкой".

Необычная птица попала в британскую ветеринарную клинику. Сотрудники Tiggywinkles Wildlife рассказали об этом на своей странице в Facebook. Благодаря яркому окрасу птицу заметили на обочине и затем передали ветеринарам. По неизвестным причинам она не могла взлететь.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2396184243771044&id=284643691591787" target="_blank">Tiggywinkles Wildlife Hospital</a></p>

Никакой информации о происхождении пернатого не было, поэтому спасатели предположили, что это какой-то экзотический вид. Однако, когда птицу хорошенько отмыли, выяснилось, что ярко-оранжевый окрас — "подделка", а тропическая птица всего лишь попавшая в беду чайка.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2396184243771044&id=284643691591787" target="_blank">Tiggywinkles Wildlife Hospital</a></p>

Сотрудники клиники предположили, что птица каким-то образом упала в чан с карри и яркая приправа полностью покрыла её перья, пишет LADbible. Именно из-за этого она не могла взлететь. Помимо такого затруднительного положения чайке больше ничего не угрожало, под чутким надзором ветеринаров она быстро пошла на поправку.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2396184243771044&id=284643691591787" target="_blank">Tiggywinkles Wildlife Hospital</a></p>

Один из самых странных случаев, которые мы видели в последнее время. Когда нам позвонили и сказали, что нашли оранжевую птицу, мы понятия не имели, чего ждать. А такое и вовсе представить не могли

Клиника Tiggywinkles Wildlife, спасшая чайку

Ветеринары прокомментировали появление зелёных голубей в Москве

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×