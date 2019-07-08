Спасатели увидели, как экзотическая птица превращается в чайку, устроив ей душ

В Англии на обочине трассы A41 нашли птицу, которая очень напоминала тропическую. Но яркий окрас пернатого оказался "подделкой".

Необычная птица попала в британскую ветеринарную клинику. Сотрудники Tiggywinkles Wildlife рассказали об этом на своей странице в Facebook. Благодаря яркому окрасу птицу заметили на обочине и затем передали ветеринарам. По неизвестным причинам она не могла взлететь.

Никакой информации о происхождении пернатого не было, поэтому спасатели предположили, что это какой-то экзотический вид. Однако, когда птицу хорошенько отмыли, выяснилось, что ярко-оранжевый окрас — "подделка", а тропическая птица всего лишь попавшая в беду чайка.

Сотрудники клиники предположили, что птица каким-то образом упала в чан с карри и яркая приправа полностью покрыла её перья, пишет LADbible. Именно из-за этого она не могла взлететь. Помимо такого затруднительного положения чайке больше ничего не угрожало, под чутким надзором ветеринаров она быстро пошла на поправку.

Один из самых странных случаев, которые мы видели в последнее время. Когда нам позвонили и сказали, что нашли оранжевую птицу, мы понятия не имели, чего ждать. А такое и вовсе представить не могли Клиника Tiggywinkles Wildlife, спасшая чайку

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