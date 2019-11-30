Парящие скульптуры на этих 10 фото — то, что вы видите ежедневно и не замечаете

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Фото © Instagram/xavibou

Своим творчеством автор надеется разжечь в людях их детское любопытство к природе. Бьёмся об заклад, у него получается.

Фотограф Хави Боу с 2012 года делает снимки огромных птичьих стай

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

Накопленные работы он объединил в авторский фотопроект под названием Ornitographies (Орнитографии)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

С помощью длинной выдержки Боу делает полёт птиц похожим на скульптуры, и это не может не завораживать

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

Я хочу, чтобы мои работы вызывали у зрителей любопытство к природе — мы любим тех, кого мы знаем, и защищаем то, что любим

Хави Боу

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

Несмотря на то что изображения статичны, проследить движения в них не составляет труда

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

Исполненные в оригинальной технике кадры становятся уникальным объектом для изучения

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

Каждый снимок можно рассматривать по несколько минут, исследуя передвижения пернатых по кадру

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

Боу фотографирует стаи с большого расстояния, чтобы никак не повлиять на поведение птиц

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

Так, результатом его работы становится чистая, настоящая жизнь крылатых. Точнее, несколько моментов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

Надеюсь помочь людям открыть заново всем привычные места в городе или на периферии. Фауна намного богаче, чем мы можем представить. Нам нужно это только осознать

Хави Боу

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xavibou/" target="_blank">xavibou</a></p>

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