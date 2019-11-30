Парящие скульптуры на этих 10 фото — то, что вы видите ежедневно и не замечаете

Фотограф Хави Боу с 2012 года делает снимки огромных птичьих стай
Накопленные работы он объединил в авторский фотопроект под названием Ornitographies (Орнитографии)
С помощью длинной выдержки Боу делает полёт птиц похожим на скульптуры, и это не может не завораживать
Я хочу, чтобы мои работы вызывали у зрителей любопытство к природе — мы любим тех, кого мы знаем, и защищаем то, что любим
Хави Боу
Несмотря на то что изображения статичны, проследить движения в них не составляет труда
Исполненные в оригинальной технике кадры становятся уникальным объектом для изучения
Каждый снимок можно рассматривать по несколько минут, исследуя передвижения пернатых по кадру
Боу фотографирует стаи с большого расстояния, чтобы никак не повлиять на поведение птиц
Так, результатом его работы становится чистая, настоящая жизнь крылатых. Точнее, несколько моментов
Надеюсь помочь людям открыть заново всем привычные места в городе или на периферии. Фауна намного богаче, чем мы можем представить. Нам нужно это только осознать
Хави Боу
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