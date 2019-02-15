Лайфхак от бегуна, который поборол пуму голыми руками, — вспомните свою кошку

Не так давно в Сети появилась новость о том, как на хайкера из Колорадо, США, в лесу напала пума, но он сумел одолеть её и выжить. И только сейчас стали известны подробности произошедшего. 31-летний Трэвис Кауффман, выживший бегун, наконец-то пришёл в себя и готов поделиться всеми деталями, пишет Lad Bible.

Трэвис уже долгое время бегает по лесам Колорадо, хотя его всегда беспокоило, что он в любой момент может наткнуться на дикое животное. Но ничего страшного не происходило, и Трэвис успокоился. Пока однажды не услышал, как рядом с ним зашелестели опавшие еловые иголки. Парень всегда бегал один и в этот день не видел никого в лесу, а значило это только одно — сбылся его самый сильный страх.

Трэвис не успел опомниться, как из кустов выпрыгнула пума. Он пытался спугнуть её криками и топотом, но хищник накинулся на него. Инстинктивно парень поднял руки, защищая лицо, и это спасло ему жизнь. Зверь вгрызся в его запястье, когтями полосуя шею и лицо. И тогда Трэвис понял, что умрёт здесь, если не начнёт бороться в ответ.

У меня самого дома есть кошка, поэтому я знаю, как опасны во время нападения когти на задних лапах. Я боялся, что они раздерут мне живот или бёдра Трэвис Кауффман

На пробежку парень взял с собой лишь бутылку воды, и она была бесполезна в этой ситуации. Трэвис нашарил рукой упавшую ветку и попытался ударить ей пуму, но дерево было прогнившим и сломалось, не причинив никакого вреда. Затем бегун нащупал камень, но угол для удара был не подходящим, и тот тоже не смог нанести солидного урона.

Не знаю как, но мне удалось вывернуться из-под неё и наступить ей на шею. Пума царапалась и пиналась, но в конце концов затихла Трэвис Кауффман

Рейнджер лесов Колорадо Ребека Феррел рассказала, что Трэвис всё правильно сделал. Он пытался отпугнуть пуму, но та была слишком молода и неопытна в охоте, поэтому и накинулась на бегуна.