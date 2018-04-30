Гости этого отеля на Мальдивах смогут поспать среди акул, если, конечно, уснут

В конце осени на Мальдивских островах появится необычный гостиничный номер — полностью находящийся под водой.

На Мальдивах открылся новый роскошный курорт, гости которого смогут поспать среди акул, если, конечно, уснут. По сути, он представляет собой отдельную виллу, расположенную в Индийском океане на глубине свыше 50 метров, сообщает Daily Star.

Чтобы создать подводный номер инвесторам пришлось вложить более £10 млн (около 860 млн в рублях). Зато теперь в нём могут расположиться до девяти человек.

Вилла получила название "Мурака", что в переводе с местного языка означает "Кораллы". Она состоит из двух этажей — и только один из них находится под водой. На нижнем гости могут насладиться прекрасной жизнью обитателей Индийского океана. На верхнем находятся все необходимые удобства для роскошного отдыха.

На вилле есть две спальни, две ванные комнаты, гостиная, кухня, бар и столовая, тренажёрный зал. На террасе также расположен бассейн. Кроме того, в распоряжение посетителей предоставляется дворецкий.

Неудивительно, что аренда виллы обойдётся его гостям в копеечку. По неофициальным данным, одна ночь в подводном мире стоит $35 тыс. В эту сумму входит не только проживание, но и ежедневный 90-минутный сеанс массажа, услуги фитнес-инструктора и аренда частного катера.

Однако тем, у кого есть эти лишние деньги, придётся подождать до конца года, так как вилла будет доступна для посещения только к концу 2018-го.