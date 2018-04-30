Гости этого отеля на Мальдивах смогут поспать среди акул, если, конечно, уснут

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Гости этого отеля на Мальдивах смогут поспать среди акул, если, конечно, уснут

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Фото © Conrad Maldives Rengali Island

В конце осени на Мальдивских островах появится необычный гостиничный номер — полностью находящийся под водой.

На Мальдивах открылся новый роскошный курорт, гости которого смогут поспать среди акул, если, конечно, уснут. По сути, он представляет собой отдельную виллу, расположенную в Индийском океане на глубине свыше 50 метров, сообщает Daily Star.

<p>Фото © Conrad Maldives Rengali Island</p>

Чтобы создать подводный номер инвесторам пришлось вложить более £10 млн (около 860 млн в рублях). Зато теперь в нём могут расположиться до девяти человек.

<p>Фото © Conrad Maldives Rengali Island</p>

Вилла получила название "Мурака", что в переводе с местного языка означает "Кораллы". Она состоит из двух этажей — и только один из них находится под водой. На нижнем гости могут насладиться прекрасной жизнью обитателей Индийского океана. На верхнем находятся все необходимые удобства для роскошного отдыха.

<p>Фото © Conrad Maldives Rengali Island</p>

На вилле есть две спальни, две ванные комнаты, гостиная, кухня, бар и столовая, тренажёрный зал. На террасе также расположен бассейн. Кроме того, в распоряжение посетителей предоставляется дворецкий.

<p>Фото © Conrad Maldives Rengali Island</p>

Неудивительно, что аренда виллы обойдётся его гостям в копеечку. По неофициальным данным, одна ночь в подводном мире стоит $35 тыс. В эту сумму входит не только проживание, но и ежедневный 90-минутный сеанс массажа, услуги фитнес-инструктора и аренда частного катера.

Однако тем, у кого есть эти лишние деньги, придётся подождать до конца года, так как вилла будет доступна для посещения только к концу 2018-го.

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