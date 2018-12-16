Копчёный чеснок и похлёбка. Как дёшево и вкусно поесть в Таллине

Фуд-блогер и предметный фотограф Анастасия Бердникова — о food-аттракционах и духе средневековья в столице Эстонии.

От этого города я ожидала чего угодно, но то, что увидела, изумило. Таллин — это очарование узких мощёных улиц, красная черепица почти игрушечных домов, смотровая площадка с чайками, солоноватый привкус Балтийского моря. Но главное, старый Таллин — это удивительный район, где сохранился дух средневековья: с крепостными стенами, уличными зазывалами и торговцами едой, ресторанами, овеянными легендами.

Таллин, припорошенный декабрьским снегом, в блеске гирлянд, — это волшебство.

Койко-место — от 2,5 тысячи рублей

Приезжая в Таллин, жить нужно обязательно в Старом городе. Там полно хостелов, где снять койку можно за 2500 рублей на выходные (две ночи), поселиться в отеле с завтраком можно начиная с 6000 рублей, за 15–20 тысяч рублей есть возможность снять апартаменты с сауной прямо в квартире.

Но даже если вы взяли жильё с завтраком, очень рекомендую выпить кофе в Сайаканги. Ранним утром после мессы в соседних церквях тут собираются местные жители. Обсуждают последние новости, приглашают на рождественские отчётные концерты своих детей. Здесь пьют вкуснейший кофе — обязательно попробуйте обжигающий напиток с ликером Vanna Tallin. А едят бутерброды от 1,50 до 4,5 евро. Они большие и очень сытные. Тонкие ломтики серого хлеба с паштетом, свежей рыбой, овощами, зеленью, маслом — попробуйте сразу несколько!

Чтобы найти кафе Saiakangi Kohvic, нужно нырнуть с ратушной площади в крошечный переулок рядом со старой аптекой в сторону ресторана "Бальтазар".

Рот есть? Так хлебай!

Лучший food-аттракцион города, я считаю, — обед в трактире "Три дракона". Держат его три хозяйки, которые всем здесь управляют. Женщины ловко и свободно, одинаково задиристо общаются с посетителями на трёх языках: эстонском, русском, английском. Здесь закажите похлёбку и пирожки — выйдет меньше 10 евро. И главное, не забудьте спросить ложку! Получите в ответ фирменную фразу заведения: "Я вам, что, тут ложки раздавать стою? Рот есть — иди хлебай!".

И это не шутка — есть будете из глиняной посуды и без приборов, а ещё без света — под средневековыми сводами в окружении свечей. Когда глаза привыкнут к темноте, ищите бочку. В ней солёные огурцы, которые есть можно в неограниченном количестве, но с одним условием: доставать трезубцем, что лежит рядом, руками не помогать!

Чесночный ресторан

Эстония — один из вариантов бюджетно "обкатать" шенгенскую визу и увидеть рождественскую ярмарку. В эти дни в Таллине шумно и весело: на Ратушной площади устанавливают ёлку и сцену, в палатках продают глинтвейн и сувениры. Если стоять лицом к сцене (её каждый год устанавливают в одном и том же месте), то по правую от вас руку будет вход в "Три дракона", а по левую — низкая арка с переходом на другую улочку, ту самую, где кофейня слева. А вот справа будет вход в ресторан "Бальтазар".

Это чесночный ресторан, где чеснок жарят, парят, варят, коптят, маринуют... В меню: чесночные супы, гарниры, варенье. Пробовать нужно всегда сезонное — поскольку в декабре всё еще хороши тыквы, заказывайте крем-суп из мускатной тыквы с чесноком. Обязательно попробуйте фирменное блюдо Balthazar на каменной раскалённой сковороде, где всё шкварчит, шипит и прямо просится в рот. Столик заказывайте заранее, чтобы занять места у окна, где лучший вид на Ратушную площадь с рядами ярмарки и нарядной елью. За ужин отдадите около 10–12 евро, а в Таллин влюбитесь гораздо раньше, когда выйдете из самолёта и пройдётесь по мягкому ковру аэропорта.