Долететь и не пролететь. 7 главных лайфхаков для авиапассажиров

Прошлый год, по статистике, выдался одним из худших для путешественников во всём мире: нехватка пилотов, чрезмерная загруженность аэропортов и другие проблемы индустрии перевозок привели к небывалому количеству сорванных рейсов. Более 10 миллионов авиапассажиров по всему миру пострадали от задержек, овербукинга и массовой отмены вылетов, за которые, к слову, полагается компенсация. Лайф спросил у ведущей компании по защите прав пассажиров AirHelp, как с комфортом путешествовать в 2019 году и не потерять время и деньги.

Хотя метеорологические условия, нехватка пилотов и другие стандартные проблемы не теряют своей значимости, в прошлом году важным фактором, повлиявшим на рост количества сорванных рейсов, стала чрезмерная перенасыщенность туристического рынка (overtourism). По данным IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), спрос на авиаперевозки и их частота будут расти на 3,5% в год, а количество авиапутешественников во всём мире вырастет с 3,8 млрд (в 2016 году) до более чем 8,2 млрд (в 2037-м).

Но что могут сделать авиакомпании и аэропорты, чтобы свести эти риски к минимуму?

Варианты есть, отмечают в AirHelp. Например, для борьбы с овербукингом, который становится частым следствием повышенного спроса на туристические поездки, авиакомпании могут прибегать к двум мерам. Во-первых, сокращать средний разрыв между количеством проданных билетов и фактически имеющихся мест на рейсе. Во-вторых, использовать более вместительные самолёты для выполнения перелётов по популярным направлениям в высокий туристический сезон и тем самым увеличивать количество доступных билетов по маршруту, не добавляя дополнительные рейсы.

— Даже в тех ситуациях, когда отмены или задержки рейса нельзя избежать, авиакомпании обязаны сообщать пассажирам полную информацию — не только о статусе рейса, но и о правах, которые есть у пассажира в случае отмены или задержки перелёта, — подчёркивают эксперты AirHelp.

Отсюда вытекают 7 правил для авиапутешественников, желающих летать с максимальным комфортом.

Летайте в "мёртвые" дни и часы, чтобы с меньшей вероятностью пострадать от овербукинга. Как правило, ночными рейсами летает не так много людей, а это значит, что ситуация, при которой авиакомпания продала больше билетов, чем вмещает борт, вряд ли возникнет. Ну и досмотр в аэропорту вы пройдёте быстрее.

Регистрируйтесь онлайн и как можно раньше — с той же целью: чтобы полететь и не пролететь.

Закладывайте побольше времени на дорогу перед вылетом, чтобы не опоздать на рейс. Вы сможете потребовать компенсацию от авиакомпании только в том случае, если не попадёте на рейс по вине перевозчика. Опоздание на рейс из-за собственной безалаберности или пробок на дорогах лишает вас права на компенсацию.

Путешествуйте налегке или с ручной кладью. Зачем? Да чтобы не тратить время на ожидание багажа.

Не сдавайте в багаж зарядку для смартфона, чтобы не остаться без связи, если рейс задержат. И возьмите с собой интересную книгу, чтобы не заскучать во время долгого ожидания.

Обязательно узнайте у авиакомпании причину задержки или отмены рейса, зафиксируйте продолжительность задержки, сохраните посадочный талон и чеки. Всё это пригодится вам в дальнейшем — когда вы будете оформлять претензию на получение компенсации и возмещение дополнительных расходов, которые вы понесли, пока ждали рейс.

Изучите свои права. В случае более чем трёхчасовой задержки или отмены рейса вам может полагаться компенсация в размере до 600 евро на человека, а также место на другой рейс до пункта назначения или возмещение стоимости билета.

Чтобы претендовать на компенсацию, на территории ЕС должен находиться либо аэропорт вылета, либо базироваться сам перевозчик. Правом на возмещение ущерба можно воспользоваться в течение трёх лет со дня, когда был задержан рейс. Однако задержка должна произойти только по вине авиакомпании. Если вылет был сорван из-за исключительных обстоятельств — например плохой погоды — авиакомпания не обязана выплачивать компенсацию. Подробнее о правах авиапассажиров читайте здесь.

В любом случае, если вы вынужденно проводите в аэропорту более двух часов, авиакомпания обязана предоставить вам питание, напитки, доступ к средствам связи и даже при необходимости организовать размещение в отеле и трансфер до отеля и обратно в аэропорт.