Долететь и не пролететь. 7 главных лайфхаков для авиапассажиров

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Долететь и не пролететь. 7 главных лайфхаков для авиапассажиров

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Фото: © Pixabay

Прошлый год, по статистике, выдался одним из худших для путешественников во всём мире: нехватка пилотов, чрезмерная загруженность аэропортов и другие проблемы индустрии перевозок привели к небывалому количеству сорванных рейсов. Более 10 миллионов авиапассажиров по всему миру пострадали от задержек, овербукинга и массовой отмены вылетов, за которые, к слову, полагается компенсация. Лайф спросил у ведущей компании по защите прав пассажиров AirHelp, как с комфортом путешествовать в 2019 году и не потерять время и деньги.

Хотя метеорологические условия, нехватка пилотов и другие стандартные проблемы не теряют своей значимости, в прошлом году важным фактором, повлиявшим на рост количества сорванных рейсов, стала чрезмерная перенасыщенность туристического рынка (overtourism). По данным IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), спрос на авиаперевозки и их частота будут расти на 3,5% в год, а количество авиапутешественников во всём мире вырастет с 3,8 млрд (в 2016 году) до более чем 8,2 млрд (в 2037-м).

Но что могут сделать авиакомпании и аэропорты, чтобы свести эти риски к минимуму?

Варианты есть, отмечают в AirHelp. Например, для борьбы с овербукингом, который становится частым следствием повышенного спроса на туристические поездки, авиакомпании могут прибегать к двум мерам. Во-первых, сокращать средний разрыв между количеством проданных билетов и фактически имеющихся мест на рейсе. Во-вторых, использовать более вместительные самолёты для выполнения перелётов по популярным направлениям в высокий туристический сезон и тем самым увеличивать количество доступных билетов по маршруту, не добавляя дополнительные рейсы.

— Даже в тех ситуациях, когда отмены или задержки рейса нельзя избежать, авиакомпании обязаны сообщать пассажирам полную информацию — не только о статусе рейса, но и о правах, которые есть у пассажира в случае отмены или задержки перелёта, — подчёркивают эксперты AirHelp.

<p>Фото: © Pixabay</p>

Отсюда вытекают 7 правил для авиапутешественников, желающих летать с максимальным комфортом.

  • Летайте в "мёртвые" дни и часы, чтобы с меньшей вероятностью пострадать от овербукинга. Как правило, ночными рейсами летает не так много людей, а это значит, что ситуация, при которой авиакомпания продала больше билетов, чем вмещает борт, вряд ли возникнет. Ну и досмотр в аэропорту вы пройдёте быстрее.

  • Регистрируйтесь онлайн и как можно раньше — с той же целью: чтобы полететь и не пролететь.

  • Закладывайте побольше времени на дорогу перед вылетом, чтобы не опоздать на рейс. Вы сможете потребовать компенсацию от авиакомпании только в том случае, если не попадёте на рейс по вине перевозчика. Опоздание на рейс из-за собственной безалаберности или пробок на дорогах лишает вас права на компенсацию.

  • Путешествуйте налегке или с ручной кладью. Зачем? Да чтобы не тратить время на ожидание багажа.

  • Не сдавайте в багаж зарядку для смартфона, чтобы не остаться без связи, если рейс задержат. И возьмите с собой интересную книгу, чтобы не заскучать во время долгого ожидания.

  • Обязательно узнайте у авиакомпании причину задержки или отмены рейса, зафиксируйте продолжительность задержки, сохраните посадочный талон и чеки. Всё это пригодится вам в дальнейшем — когда вы будете оформлять претензию на получение компенсации и возмещение дополнительных расходов, которые вы понесли, пока ждали рейс.

  • Изучите свои права. В случае более чем трёхчасовой задержки или отмены рейса вам может полагаться компенсация в размере до 600 евро на человека, а также место на другой рейс до пункта назначения или возмещение стоимости билета.

<p>Фото: © Pixabay</p>

Чтобы претендовать на компенсацию, на территории ЕС должен находиться либо аэропорт вылета, либо базироваться сам перевозчик. Правом на возмещение ущерба можно воспользоваться в течение трёх лет со дня, когда был задержан рейс. Однако задержка должна произойти только по вине авиакомпании. Если вылет был сорван из-за исключительных обстоятельств — например плохой погоды — авиакомпания не обязана выплачивать компенсацию. Подробнее о правах авиапассажиров читайте здесь.

В любом случае, если вы вынужденно проводите в аэропорту более двух часов, авиакомпания обязана предоставить вам питание, напитки, доступ к средствам связи и даже при необходимости организовать размещение в отеле и трансфер до отеля и обратно в аэропорт.

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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