На Бали всего за $42 сдаются домики на деревьях, а вид оттуда бесценный

На острове Нуса-Пенида, возле Бали, Индонезия, сдаются три маленьких домика на дереве. Они получили большую популярность в "Инстаграме" за свою дешевизну и за живописный вид, что открывается из окон этих хижин, пишет Insider.

Этот "жилой комплекс" Rumah Pohon располагается на юго-востоке от Бали. Здесь есть всего три домика, а ночь стоит 42 доллара.

Домики располагаются близко друг к другу, и вид из окон и балконов отличается незначительно.

Между собой домики мало чем отличаются. В каждом есть двуспальная кровать, тумбочка с вентилятором и санузел на "первом этаже".

Отзывы на Airbnb в основном положительные, и многие хвалят сказочный пейзаж. "Отдых в таком домике просто невероятный", — написал один из гостей.

Другой постоялец отметил, что, помимо всех плюсов, есть и минус. Иногда на его балкон забирались туристы, чтобы сделать красивые фото.

В одном отзыве гость указал, что вид прекрасный — это да, но большое количество насекомых и крутой подъём в гору немного подпортили впечатление.

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