Студент пролетел 6000 км ради полного тёзки, которого он пьяным нашёл в Facebook

Какие последствия только не бывают у бурных вечеринок — даже очень хорошие. 21-летний студент Бен Кодрингтон из Лондона, Англия, испытал это на себе.

Всё началось с того, что Бен пришёл домой немного навеселе. В этом состоянии он решил полазить в "Фейсбуке", и во время сёрфинга судьба послала ему его полного тёзку — тоже Бена Кодрингтона, пишет The Sun. Но это ещё далеко не все совпадения.

Оба парня были студентами университетов и родились с разницей в несколько недель. Кроме того, у них были одинаковые увлечения: оба Бена любили компьютерные игры, рэп и пробовали себя в стендапе. Но вишенкой на торте стало то, что у каждого из них были выложены фото в костюме банана. В общем, студентам было что обсудить, что они и сделали в переписке.

В итоге парням удалось подружиться, а через пять дней Бен из Лондона уже отправился на другой континент, чтобы повидать своего "близнеца". Он прилетел в Торонто, Канада, где жил второй Бен, преодолев около шести тысяч километров. По словам парней, они отлично провели время и нашли ещё больше общего. И каждый из них считает, что нашёл друга на всю жизнь.