Студент пролетел 6000 км ради полного тёзки, которого он пьяным нашёл в Facebook

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Фото © Facebook / Ben Codrington, Ben Codrington

Какие последствия только не бывают у бурных вечеринок — даже очень хорошие. 21-летний студент Бен Кодрингтон из Лондона, Англия, испытал это на себе.

Всё началось с того, что Бен пришёл домой немного навеселе. В этом состоянии он решил полазить в "Фейсбуке", и во время сёрфинга судьба послала ему его полного тёзку — тоже Бена Кодрингтона, пишет The Sun. Но это ещё далеко не все совпадения.

<p>Слева Бен Кодрингтон из Торонто, справа — из Лондона. Фото © Facebook / B<a href="https://www.facebook.com/ben.codrington.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBbxaKnQYzzpMLdS-gwsJgMkB-PaxZzshLq_un6cuIUMl4azNizU5jrCBgvjsy_qq_eiDLCXxuL_P8h&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>en Codrington, B</strong></a><a href="https://www.facebook.com/ben.codrington?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDk_E7thsUm5a80ahQyBXxYvXYkfSIujYBEFeAXysAzJqElq6nLJKbIjomUG_H2hlJBzi4_1p5_0HBC&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>en Codrington</strong></a></p>

Оба парня были студентами университетов и родились с разницей в несколько недель. Кроме того, у них были одинаковые увлечения: оба Бена любили компьютерные игры, рэп и пробовали себя в стендапе. Но вишенкой на торте стало то, что у каждого из них были выложены фото в костюме банана. В общем, студентам было что обсудить, что они и сделали в переписке.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ben.codrington.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBbxaKnQYzzpMLdS-gwsJgMkB-PaxZzshLq_un6cuIUMl4azNizU5jrCBgvjsy_qq_eiDLCXxuL_P8h&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Ben Codrington, </strong></a><a href="https://www.facebook.com/ben.codrington?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDk_E7thsUm5a80ahQyBXxYvXYkfSIujYBEFeAXysAzJqElq6nLJKbIjomUG_H2hlJBzi4_1p5_0HBC&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Ben Codrington</strong></a></p>

В итоге парням удалось подружиться, а через пять дней Бен из Лондона уже отправился на другой континент, чтобы повидать своего "близнеца". Он прилетел в Торонто, Канада, где жил второй Бен, преодолев около шести тысяч километров. По словам парней, они отлично провели время и нашли ещё больше общего. И каждый из них считает, что нашёл друга на всю жизнь.

<p>Бен Кодрингтон с тёзкой на встрече в Торонто. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ben.codrington.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBbxaKnQYzzpMLdS-gwsJgMkB-PaxZzshLq_un6cuIUMl4azNizU5jrCBgvjsy_qq_eiDLCXxuL_P8h&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Ben Codrington, </strong></a><a href="https://www.facebook.com/ben.codrington?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDk_E7thsUm5a80ahQyBXxYvXYkfSIujYBEFeAXysAzJqElq6nLJKbIjomUG_H2hlJBzi4_1p5_0HBC&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Ben Codrington</strong></a></p>

Мы оба выросли в крупных городах, у нас был схожий ритм жизни. Мы оба уехали из дома ради университетов, в которых были примерно одинаковые требования к поступлению. Мы даже внешне похожи — пара "близнецов"

Бен Кодрингтон из Лондона

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