По всему миру "потеряли" 17 тыс. кошельков, чтобы узнать, сколько из них вернут

Исследование показало, что в России потерянные кошельки возвращают чаще, чем в Канаде и США.

Как вы поступите, если найдёте на улице кошелёк? Возможно, вы честнее, чем думаете. Ранее журнал Science опубликовал исследование на эту тему. Группа учёных провела серию экспериментов, целью которых было изучение влияния финансовых стимулов на честность граждан. Для этого они посетили 355 городов в 40 странах и "потеряли" в общей сложности 17 тысяч 303 бумажника.

Так выглядели кошельки, которые использовали в эксперименте

Содержимое кошельков отличалось. В каких-то денег не было, в других — от 13 до 94 американских долларов в местной валюте, в зависимости от среднего уровня дохода в стране. Также бумажники отличались по наличию в них ключа. Но в каждом была визитка с контактными данными и список продуктов на языке государства. Оказалось, что содержимое влияло на то, вернут кошелёк или нет.

Хоть в большинстве случаев возвращали бумажники с деньгами, Перу и Мексика показали противоположный результат, а в Чили разница совсем незначительная. Так, исследователи обнаружили, что уровень гражданской честности по странам варьируется от 14% до 76%.

Кроме того, чаще возвращали кошельки, в которых был ключ, так как он, по мнению участников эксперимента, имел большую ценность для владельца, чем деньги.