Власти Греции срочно ищут желающих переехать на остров, где живёт 20 человек

Греческий остров Андикитира делает идеальное предложение для тех, кто хотел бы обосноваться в райском уголке вместе с семьёй.

На омываемый водами Ионического моря клочок суши площадью около 20 кв. км требуются те, кто снова вдохнёт в это место жизнь. Несмотря на то что островок с почти нетронутой природой сравним с эдемом, людей там практически не осталось, пишет Daily Mail. Сейчас на нём постоянно живёт 24 человека (в основном старики), а в летнее время количество увеличивается до 40.

Поэтому власти острова разыскивают молодые семьи, которые не испугаются возможных трудностей и захотят там поселиться навсегда. Им обещают выделить дом и земельный участок, а также при помощи местной православной церкви платить 500 евро (около 36 тысяч рублей) каждый месяц в течение первых трёх лет.

При этом желающие должны пройти тщательный отбор. Предпочтение будет отдаваться гражданам Греции, но в целом предложение открыто для всех. Сейчас для новичков на острове есть вакансии рыбака, строителя и пекаря. А ещё это идеальное место для дайвинга и наблюдения за птицами. И хотя на Андикитире мало магазинов и нет банкоматов, оттуда на пароме за два часа можно добраться до Крита, а на самолёте — за 45 минут до Афин.