Тревел-блогеры показали лучшие пляжи, о которых не знает почти никто: 10 фото

7

Фото © Instagram/@michaelatrimble

На земле столько прекрасных уголков, что все не объехать. Но в некоторые стоит заглянуть обязательно. Инстаграм-аккаунт Tiny Atlas Quarterly попросил тревел-блогеров раскрыть свои тайны. И те показали одни из самых прекрасных, по их мнению, мест для любителей пляжного отдыха, о которых мало кто знает.

1. Озеро Атитлан, Гватемала

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/luna_zorro/" target="_blank">@luna_zorro</a></p>

Красота Гватемалы настолько аутентична, насколько это возможно. Страна богатая историей, культурой и духом, так что это отличное туристическое направление

luna_zorro

2. Ламу, Кения

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sandylamu/" target="_blank">@sandylamu</a></p>

Кения — это укромный райский уголок с многовековой архитектурой, извилистыми улицами, ослами, парусными лодками и бесконечными пустыми пляжами

sandylamu

3. Олбани, Западная Австралия

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saltywings/" target="_blank">@saltywings</a></p>

Самая южная точка Западной Австралии. Между этим пляжем и Антарктидой нет ничего, кроме океана. Самая чистая вода, какую вы только сможете увидеть

saltywings

4. Архипелаг Канарреос, Куба

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/michaelatrimble/" target="_blank">@michaelatrimble</a></p>

Чтобы добраться сюда, вам придётся потратить почти 8 часов на путешествие от Сьенфуэгоса на юго-восток. Кубинский архипелаг Канарреос с его 350 островками не похож ни на один в Карибском море из-за его нетронутых цветущих коралловых рифов

michaelatrimble

5. Побережье Мендосино, Калифорния

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ernathan/" target="_blank">@ernathan</a></p>

Побережье Мендосино часто столь же впечатляюще, как и более известный южный сосед Биг-Сур

ernathan

6. Балос, Крит

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shurupchik/" target="_blank">@shurupchik</a></p>

До этого пляжа от парковки — всего два километра пути, каждый шаг которого вы будете осознавать, почему именно вы идёте туда!

shurupchik

7. Пулау Падар, Флорес, Индонезия

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/niamhmacfadden/" target="_blank">@niamhmacfadden</a></p>

Думаю, Флорес процветает благодаря его близости к Бали и отсутствию толп людей. Захватывающие дух виды, кристально чистая вода и розовые песчаные пляжи. Флорес и окружающий его национальный парк Комодо — просто волшебство, по-другому не скажешь!

niamhmacfadden

8. Чешме, Турция

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/goodcityguides/" target="_blank">@goodcityguides</a></p>

Красивый приморский город на побережье Эгейского моря. Местные любят его за бирюзовые воды, богемные вечеринки, свежие морепродукты и деревенские каменные домики

goodcityguides

9. Остров Мансхаузен, Норвегия

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aquinnm/" target="_blank">@aquinnm</a></p>

Дизайн и гостеприимство в сочетании с потрясающими пейзажами делают Мансхаузен исключительным местом, чтобы забыть обо всём

aquinnm

10. Тофино, Британская Колумбия

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jeremykoreski/" target="_blank">@jeremykoreski</a></p>

Тофино — просто особенное место из-за его длинных песчаных пляжей

jeremykoreski

Мечта интровертов. Архитектор построил экодом, невидимый для прохожих: 10 фото

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×