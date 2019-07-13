Тревел-блогеры показали лучшие пляжи, о которых не знает почти никто: 10 фото

1. Озеро Атитлан, Гватемала
Красота Гватемалы настолько аутентична, насколько это возможно. Страна богатая историей, культурой и духом, так что это отличное туристическое направление
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2. Ламу, Кения
Кения — это укромный райский уголок с многовековой архитектурой, извилистыми улицами, ослами, парусными лодками и бесконечными пустыми пляжами
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3. Олбани, Западная Австралия
Самая южная точка Западной Австралии. Между этим пляжем и Антарктидой нет ничего, кроме океана. Самая чистая вода, какую вы только сможете увидеть
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4. Архипелаг Канарреос, Куба
Чтобы добраться сюда, вам придётся потратить почти 8 часов на путешествие от Сьенфуэгоса на юго-восток. Кубинский архипелаг Канарреос с его 350 островками не похож ни на один в Карибском море из-за его нетронутых цветущих коралловых рифов
michaelatrimble
5. Побережье Мендосино, Калифорния
Побережье Мендосино часто столь же впечатляюще, как и более известный южный сосед Биг-Сур
ernathan
6. Балос, Крит
До этого пляжа от парковки — всего два километра пути, каждый шаг которого вы будете осознавать, почему именно вы идёте туда!
shurupchik
7. Пулау Падар, Флорес, Индонезия
Думаю, Флорес процветает благодаря его близости к Бали и отсутствию толп людей. Захватывающие дух виды, кристально чистая вода и розовые песчаные пляжи. Флорес и окружающий его национальный парк Комодо — просто волшебство, по-другому не скажешь!
niamhmacfadden
8. Чешме, Турция
Красивый приморский город на побережье Эгейского моря. Местные любят его за бирюзовые воды, богемные вечеринки, свежие морепродукты и деревенские каменные домики
goodcityguides
9. Остров Мансхаузен, Норвегия
Дизайн и гостеприимство в сочетании с потрясающими пейзажами делают Мансхаузен исключительным местом, чтобы забыть обо всём
aquinnm
10. Тофино, Британская Колумбия
Тофино — просто особенное место из-за его длинных песчаных пляжей
jeremykoreski
Мечта интровертов. Архитектор построил экодом, невидимый для прохожих: 10 фото