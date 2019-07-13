Тревел-блогеры показали лучшие пляжи, о которых не знает почти никто: 10 фото

На земле столько прекрасных уголков, что все не объехать. Но в некоторые стоит заглянуть обязательно. Инстаграм-аккаунт Tiny Atlas Quarterly попросил тревел-блогеров раскрыть свои тайны. И те показали одни из самых прекрасных, по их мнению, мест для любителей пляжного отдыха, о которых мало кто знает.

1. Озеро Атитлан, Гватемала Красота Гватемалы настолько аутентична, насколько это возможно. Страна богатая историей, культурой и духом, так что это отличное туристическое направление luna_zorro 2. Ламу, Кения Кения — это укромный райский уголок с многовековой архитектурой, извилистыми улицами, ослами, парусными лодками и бесконечными пустыми пляжами sandylamu 3. Олбани, Западная Австралия Самая южная точка Западной Австралии. Между этим пляжем и Антарктидой нет ничего, кроме океана. Самая чистая вода, какую вы только сможете увидеть saltywings 4. Архипелаг Канарреос, Куба Чтобы добраться сюда, вам придётся потратить почти 8 часов на путешествие от Сьенфуэгоса на юго-восток. Кубинский архипелаг Канарреос с его 350 островками не похож ни на один в Карибском море из-за его нетронутых цветущих коралловых рифов michaelatrimble 5. Побережье Мендосино, Калифорния Побережье Мендосино часто столь же впечатляюще, как и более известный южный сосед Биг-Сур ernathan 6. Балос, Крит До этого пляжа от парковки — всего два километра пути, каждый шаг которого вы будете осознавать, почему именно вы идёте туда! shurupchik 7. Пулау Падар, Флорес, Индонезия Думаю, Флорес процветает благодаря его близости к Бали и отсутствию толп людей. Захватывающие дух виды, кристально чистая вода и розовые песчаные пляжи. Флорес и окружающий его национальный парк Комодо — просто волшебство, по-другому не скажешь! niamhmacfadden 8. Чешме, Турция Красивый приморский город на побережье Эгейского моря. Местные любят его за бирюзовые воды, богемные вечеринки, свежие морепродукты и деревенские каменные домики goodcityguides 9. Остров Мансхаузен, Норвегия Дизайн и гостеприимство в сочетании с потрясающими пейзажами делают Мансхаузен исключительным местом, чтобы забыть обо всём aquinnm 10. Тофино, Британская Колумбия Тофино — просто особенное место из-за его длинных песчаных пляжей jeremykoreski Мечта интровертов. Архитектор построил экодом, невидимый для прохожих: 10 фото