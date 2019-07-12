Лайф принял участие в проекте #TikTokTravel

TikTok — социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, — запустила глобальный челлендж #TikTokTravel в 100 странах и регионах, чтобы вдохновить пользователей по всему миру запечатлеть яркие моменты своих путешествий и поделиться ими.

Лайф принял участие в глобальном челлендже, запустив отдельную серию видео про Петербург с хештегом #ГидПоПитеру. Попробовать пышки на Конюшенной, попасть монетой в Чижика-Пыжика, посидеть на Дворцовой площади — краткий гид по городу занимает меньше одной минуты.

Более 1100 изданий по всему миру рассказали о Tik Tok Travel, включая Bloomberg Terminal, Yahoo, Technode, Times of India и многие другие популярные медиа с охватом более 9 миллиардов.

#TikTokTravel + локальные челленджи набрали более 1,7 млрд просмотров. Все эти видео можно посмотреть на интерактивной карте.