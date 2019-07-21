Билеты в Хогвартс и мёртвый медведь в багаже: 7 самых странных просьб пассажиров

Взять в самолёт тушу медведя, подделать имя на билетах — лишь часть странного списка просьб клиентов сервисов по продаже ж/д и авиабилетов. До чего ещё додумались изобретательные потенциальные пассажиры, смотрите в подборке ниже.

Странными просьбами своих клиентов поделился сервис Ozon.travel. Некоторые из них смешные, а другие заставляют задуматься о многом. Любвеобильный клиент Планировал романтическое путешествие с любовницей и ради сохранения семьи просил изменить в билетах имя пассажирки на мужское Фото © Shutterstock Любитель приключений Хотел оформить билет на поезд из Уфы в Дубай и очень возмущался, когда выяснил, что таких предложений не существует Фото © Максим Коротченко / ТАСС Романтичный путешественник Опоздал на самолёт и слёзно рассказывал оператору, как продаёт обручальное кольцо прямо в аэропорту, чтобы купить ещё один билет Фото © Shutterstock Охотник Выяснял, как провезти в поезде тушу мёртвого медведя. Он очень гордился своей добычей и не хотел расставаться с ней даже в дороге Фото © Pixabay Очень переживающая девушка Звонила в кол-центр со словами "Я опаздываю, еду в аэроэкспрессе, попросите пилота задержать самолёт" Фото © Pixabay Поклонник сказочных маршрутов Вполне серьёзно просил найти билеты в Хогвартс Фото © Pixabay Любитель поесть Был настроен серьёзно, планируя провезти жареного поросёнка и 20 литров вина в ручной клади. Пытался выяснить, как это провернуть Фото © Pixabay