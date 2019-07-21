Билеты в Хогвартс и мёртвый медведь в багаже: 7 самых странных просьб пассажиров

Странными просьбами своих клиентов поделился сервис Ozon.travel. Некоторые из них смешные, а другие заставляют задуматься о многом.
Любвеобильный клиент
Планировал романтическое путешествие с любовницей и ради сохранения семьи просил изменить в билетах имя пассажирки на мужское
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Любитель приключений
Хотел оформить билет на поезд из Уфы в Дубай и очень возмущался, когда выяснил, что таких предложений не существует
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Романтичный путешественник
Опоздал на самолёт и слёзно рассказывал оператору, как продаёт обручальное кольцо прямо в аэропорту, чтобы купить ещё один билет
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Охотник
Выяснял, как провезти в поезде тушу мёртвого медведя. Он очень гордился своей добычей и не хотел расставаться с ней даже в дороге
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Очень переживающая девушка
Звонила в кол-центр со словами "Я опаздываю, еду в аэроэкспрессе, попросите пилота задержать самолёт"
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Поклонник сказочных маршрутов
Вполне серьёзно просил найти билеты в Хогвартс
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Любитель поесть
Был настроен серьёзно, планируя провезти жареного поросёнка и 20 литров вина в ручной клади. Пытался выяснить, как это провернуть
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