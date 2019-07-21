Билеты в Хогвартс и мёртвый медведь в багаже: 7 самых странных просьб пассажиров

11

Фото © Shutterstock

Взять в самолёт тушу медведя, подделать имя на билетах — лишь часть странного списка просьб клиентов сервисов по продаже ж/д и авиабилетов. До чего ещё додумались изобретательные потенциальные пассажиры, смотрите в подборке ниже.

Странными просьбами своих клиентов поделился сервис Ozon.travel. Некоторые из них смешные, а другие заставляют задуматься о многом.

Любвеобильный клиент

Планировал романтическое путешествие с любовницей и ради сохранения семьи просил изменить в билетах имя пассажирки на мужское

Фото © Shutterstock

Любитель приключений

Хотел оформить билет на поезд из Уфы в Дубай и очень возмущался, когда выяснил, что таких предложений не существует

Фото © Максим Коротченко / ТАСС

Романтичный путешественник

Опоздал на самолёт и слёзно рассказывал оператору, как продаёт обручальное кольцо прямо в аэропорту, чтобы купить ещё один билет

Фото © Shutterstock

Охотник

Выяснял, как провезти в поезде тушу мёртвого медведя. Он очень гордился своей добычей и не хотел расставаться с ней даже в дороге

Фото © Pixabay

Очень переживающая девушка

Звонила в кол-центр со словами "Я опаздываю, еду в аэроэкспрессе, попросите пилота задержать самолёт"

Фото © Pixabay

Поклонник сказочных маршрутов

Вполне серьёзно просил найти билеты в Хогвартс

Фото © Pixabay

Любитель поесть

Был настроен серьёзно, планируя провезти жареного поросёнка и 20 литров вина в ручной клади. Пытался выяснить, как это провернуть

Фото © Pixabay

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×