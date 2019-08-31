12 жутких фото с мексиканского "острова кукол", где слышатся крики утопленников

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Фото © Isladelasmunecas.com

По легенде, священник, который жил здесь 60 лет назад, развешивал повсюду детские игрушки, чтобы защититься от демонов. Но судьба распорядилась иначе.

Теперь зловещий остров превратился в популярную достопримечательность, сообщает The Sun.

"Остров кукол" расположен в Сочимилько — одном из районов города Мехико. Местность известна своими каналами, построенными во времена ацтеков

<p>Фото © Isladelasmunecas.com</p>

В 1987 году каналы были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но туристов главным образом интересует именно этот остров

<p>Фото © Isladelasmunecas.com</p>

Почти на каждом дереве здесь развешаны детские куклы. Большинство из них приобрели устрашающий вид. Остров похож на локацию из фильма ужасов

<p>Фото © Isladelasmunecas.com</p>

По легенде, в 1950-х здесь жил одинокий священник. Он узнал, что неподалёку в каналах утонула девочка, и решил защитить себя от её беспокойного духа

<p>Фото © Isladelasmunecas.com</p>

Священника звали Дон Джулиан Сантана Баррера. По ночам ему не давали уснуть жуткие детские крики, доносящиеся со стороны каналов

<p>Фото © Isladelasmunecas.com</p>

Баррера наводнил остров куклами, надеясь, что так он сможет унять демонов и уберечься от их гнева. Но вышло наоборот

<p>Фото © Isladelasmunecas.com</p>

По иронии судьбы отшельник закончил свою жизнь так же, как девочка, с которой всё началось: он утонул в канале

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nolan.beam/" target="_blank">nolan.beam</a></p>

Нет никаких свидетельств того, что девочка когда-либо существовала. Тем не менее некоторые туристы сообщают, что тоже слышат на острове её вопли

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ghosttownpod/" target="_blank">ghosttownpod</a></p>

Как бы то ни было, легенда об утопленнице и священнике привлекает сюда тысячи путешественников. "Остров кукол" превратился в успешный аттракцион

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/small_arbequina/" target="_blank">small_arbequina</a></p>

У кукол отваливаются конечности и головы. Кроме того, в них устраивают свои гнёзда насекомые. Всё это придаёт игрушкам ещё более зловещий вид

<p>Фото © Isladelasmunecas.com</p>

Сейчас островом управляет семья погибшего священника

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nishkarat/" target="_blank">nishkarat</a></p>

Некоторые посетители оставляют возле кукол деньги и другие подношения, видимо, также стараясь задобрить духов воды

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/theoneandonlyjove/" target="_blank">theoneandonlyjove</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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