12 жутких фото с мексиканского "острова кукол", где слышатся крики утопленников

По легенде, священник, который жил здесь 60 лет назад, развешивал повсюду детские игрушки, чтобы защититься от демонов. Но судьба распорядилась иначе.

Теперь зловещий остров превратился в популярную достопримечательность, сообщает The Sun.

"Остров кукол" расположен в Сочимилько — одном из районов города Мехико. Местность известна своими каналами, построенными во времена ацтеков

В 1987 году каналы были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но туристов главным образом интересует именно этот остров

Почти на каждом дереве здесь развешаны детские куклы. Большинство из них приобрели устрашающий вид. Остров похож на локацию из фильма ужасов

По легенде, в 1950-х здесь жил одинокий священник. Он узнал, что неподалёку в каналах утонула девочка, и решил защитить себя от её беспокойного духа

Священника звали Дон Джулиан Сантана Баррера. По ночам ему не давали уснуть жуткие детские крики, доносящиеся со стороны каналов

Баррера наводнил остров куклами, надеясь, что так он сможет унять демонов и уберечься от их гнева. Но вышло наоборот

По иронии судьбы отшельник закончил свою жизнь так же, как девочка, с которой всё началось: он утонул в канале

Нет никаких свидетельств того, что девочка когда-либо существовала. Тем не менее некоторые туристы сообщают, что тоже слышат на острове её вопли

Как бы то ни было, легенда об утопленнице и священнике привлекает сюда тысячи путешественников. "Остров кукол" превратился в успешный аттракцион

У кукол отваливаются конечности и головы. Кроме того, в них устраивают свои гнёзда насекомые. Всё это придаёт игрушкам ещё более зловещий вид

Сейчас островом управляет семья погибшего священника

Некоторые посетители оставляют возле кукол деньги и другие подношения, видимо, также стараясь задобрить духов воды

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