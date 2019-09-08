На Airbnb сдаётся в аренду ледяное иглу. Полярное сияние прилагается

Традиционное жилище эскимосов оборудовано всем необходимым для комфортного размещения четырёх человек. Но будьте готовы к холодной ночке.

Если вы давно мечтали о ночи, проведённой под полярным небом, добро пожаловать в Пелкосенниеми (Финляндия). Зимой для вас здесь возведут традиционное эскимосское иглу из блоков спрессованного снега. Любой желающий может снять его на Airbnb всего за $122, сообщает Insider.

В объявлении сказано, что иглу расположено в живописном месте: неподалёку озеро Пюхяярви и национальный парк "Пюхя-Луосто". К услугам гостей — полноценные кровати и светодиодная подсветка белоснежных стен. Жилище вмещает до четырёх человек, которые при определённой доле везения могут стать свидетелями полярного сияния.

На всякий случай хозяин недвижимости предупреждает потенциальных постояльцев, что внутри всегда отрицательная температура воздуха. "Тёплые одеяла, шапки, перчатки и носки могут пригодиться", — уточняет он.

Если кто-то из туристов всё же замёрзнет, он сможет погреться в деревянном доме с кухней, ванной и туалетом, предусмотрительно построенном рядом с иглу. Здесь же можно заказать лёгкий завтрак.

"Мы пробыли там всего одну ночь, но успели увидеть полярное сияние. Это было потрясающе!" — делится впечатлениями пользователь Airbnb по имени Райан, который гостил в финском иглу в марте этого года. "Я думал, что нам будет холодно, но спальные мешки оказались довольно тёплыми", — добавляет он.

Сверху — звёзды, снизу — океан. За фото из этой спальни туристы платят по $400