На Airbnb сдаётся в аренду ледяное иглу. Полярное сияние прилагается

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Фото © Vladimir Koss

Традиционное жилище эскимосов оборудовано всем необходимым для комфортного размещения четырёх человек. Но будьте готовы к холодной ночке.

Если вы давно мечтали о ночи, проведённой под полярным небом, добро пожаловать в Пелкосенниеми (Финляндия). Зимой для вас здесь возведут традиционное эскимосское иглу из блоков спрессованного снега. Любой желающий может снять его на Airbnb всего за $122, сообщает Insider.

<p>Фото © Vladimir Koss</p>

В объявлении сказано, что иглу расположено в живописном месте: неподалёку озеро Пюхяярви и национальный парк "Пюхя-Луосто". К услугам гостей — полноценные кровати и светодиодная подсветка белоснежных стен. Жилище вмещает до четырёх человек, которые при определённой доле везения могут стать свидетелями полярного сияния.

<p>Фото © Vladimir Koss</p>

На всякий случай хозяин недвижимости предупреждает потенциальных постояльцев, что внутри всегда отрицательная температура воздуха. "Тёплые одеяла, шапки, перчатки и носки могут пригодиться", — уточняет он.

<p>Фото © Vladimir Koss</p>

Если кто-то из туристов всё же замёрзнет, он сможет погреться в деревянном доме с кухней, ванной и туалетом, предусмотрительно построенном рядом с иглу. Здесь же можно заказать лёгкий завтрак.

<p>Фото © Vladimir Koss</p>

"Мы пробыли там всего одну ночь, но успели увидеть полярное сияние. Это было потрясающе!" — делится впечатлениями пользователь Airbnb по имени Райан, который гостил в финском иглу в марте этого года. "Я думал, что нам будет холодно, но спальные мешки оказались довольно тёплыми", — добавляет он.

Сверху — звёзды, снизу — океан. За фото из этой спальни туристы платят по $400

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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