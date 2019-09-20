Полицейская нашла на берегу бутылку с запиской, раскрывшей семейную трагедию

Многие из нас хотели бы увидеть другие страны, но что-то вечно встаёт на пути. То отсутствие денег, то времени, то всё вместе. Вот и 39-летний Брайан Мьюллинс постоянно откладывал свой отпуск на неопределённый срок, но исполнить задуманное не успел.

Брайан из Техаса, США, всю жизнь проработал водителем грузовика. Он страстно любил рыбачить и в душе лелеял мечту как-нибудь увидеть море. Но время шло, возможности не появлялось, и внезапно в возрасте 39 лет Брайан скончался. Но его семья решила исполнить его заветную мечту, пишет Bored Panda.

Взяв пару пакетиков с прахом парня, четыре доллара и записку, мама Брайана положила их в бутылку и передала родственникам во Флориду. Те бросили бутылку в море, и Брайан отправился в путешествие. Но вскоре его прибило обратно к берегу, где бутылку и обнаружила сержант полиции Пола Пендлтон. Прочитав письмо, она не смогла сдержать слёз, ведь всего год назад она так же внезапно потеряла мужа.

Мой мальчик всегда хотел быть свободным, и я отправляю его в последнее плавание. Если вы найдёте бутылку, позвоните мне, где бы вы ни были, деньги внутри. И верните Брайана в море, пусть он путешествует дальше Дарлин Мьюллинс, мама Брайана

Пола не могла оставить просьбу семьи Брайана и, связавшись с ними, отдала бутылку своему знакомому капитану, который как раз собирался в море. Он пообещал отпустить бутылку в Гольфстрим, чтобы парень смог продолжить своё последнее путешествие по миру.

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