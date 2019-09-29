Как выглядит дом-гриб с Airbnb, в котором мечтает пожить 3 млн человек

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Фото © Instagram/trailerpilot

Казалось бы, мода на дауншифтинг давно прошла, однако бронь на неказистую хижину в лесах Калифорнии растянулась до 2020 года.

Белоснежная пещера на Санторини? Пентхаус на Манхэттене? Как бы не так! Самым популярным жилищем у пользователей Airbnb стал дом-гриб в Калифорнии

<p>Фото © Airbnb / <a href="https://www.airbnb.com/rooms/8357?guests=1&adults=1&source_impression_id=p3_1566233640_OHAK1%2B0%2FCKCLhV%2Bx" target="_blank">Kitty Mrache</a></p>

Никаких излишеств: спальня с двумя кроватями, кухня, туалет и небольшое патио. Тем не менее деревянный домик в лесу забронирован до января 2020 года

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/einstegrams/" target="_blank">einstegrams</a></p>

Хозяева дома, Майкл и Китти Мрэйш, выставили его на Airbnb ещё в 2009 году. Провести здесь ночь стоит $130 (чуть больше 8 тысяч рублей)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/erinxregan/" target="_blank">erinxregan</a></p>

Каждый год хижиной Мрэйшей интересуется в среднем 3 млн пользователей. Изначально она выполняла функцию временного пристанища для друзей семьи

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/goodlifecookin/" target="_blank">goodlifecookin</a></p>

Первыми гостями стали работники компаний из Силиконовой долины, расположенной неподалёку. Сюда они сбегали от хаоса трудовых будней

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/atolavisuals/" target="_blank">atolavisuals</a></p>

Но вскоре дом-гриб превратился в легенду. Теперь хозяева встречают туристов со всего света — от Аргентины до Китая

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/365donairbnb/" target="_blank">365donairbnb</a></p>

Помимо уединённости у дома есть ещё одно преимущество: он отлично смотрится в "Инстаграме". Снимки с геотегом Mushroom Dome собирают много лайков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ruchisvogue/?utm_source=ig_embed" target="_blank">ruchisvogue</a></p>

Мне не нравится, когда хозяева не встречают гостей. Да, очень важно поддерживать в доме чистоту и порядок, но своим клиентам тоже нужно уделять время

Китти Мрэйш

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/madelineheuer/" target="_blank">madelineheuer</a></p>

По данным Airbnb, 100% гостей, недавно побывавших в "грибном" доме, оценили расположение жилья на "пять звёзд"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pearlmatilde/" target="_blank">pearlmatilde</a></p>

Я даже не представляла, сколько мы заработаем. Я думала, мы просто будем сдавать этот домик на выходные. А теперь впервые в жизни мы имеем возможность откладывать деньги

Китти Мрэйш

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/trailerpilot/" target="_blank">trailerpilot</a></p>

На Airbnb сдаётся в аренду ледяное иглу. Полярное сияние прилагается

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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