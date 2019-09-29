Как выглядит дом-гриб с Airbnb, в котором мечтает пожить 3 млн человек

Казалось бы, мода на дауншифтинг давно прошла, однако бронь на неказистую хижину в лесах Калифорнии растянулась до 2020 года.

Белоснежная пещера на Санторини? Пентхаус на Манхэттене? Как бы не так! Самым популярным жилищем у пользователей Airbnb стал дом-гриб в Калифорнии

Никаких излишеств: спальня с двумя кроватями, кухня, туалет и небольшое патио. Тем не менее деревянный домик в лесу забронирован до января 2020 года

Хозяева дома, Майкл и Китти Мрэйш, выставили его на Airbnb ещё в 2009 году. Провести здесь ночь стоит $130 (чуть больше 8 тысяч рублей)

Каждый год хижиной Мрэйшей интересуется в среднем 3 млн пользователей. Изначально она выполняла функцию временного пристанища для друзей семьи

Первыми гостями стали работники компаний из Силиконовой долины, расположенной неподалёку. Сюда они сбегали от хаоса трудовых будней

Но вскоре дом-гриб превратился в легенду. Теперь хозяева встречают туристов со всего света — от Аргентины до Китая

Помимо уединённости у дома есть ещё одно преимущество: он отлично смотрится в "Инстаграме". Снимки с геотегом Mushroom Dome собирают много лайков

Мне не нравится, когда хозяева не встречают гостей. Да, очень важно поддерживать в доме чистоту и порядок, но своим клиентам тоже нужно уделять время Китти Мрэйш

По данным Airbnb, 100% гостей, недавно побывавших в "грибном" доме, оценили расположение жилья на "пять звёзд"

Я даже не представляла, сколько мы заработаем. Я думала, мы просто будем сдавать этот домик на выходные. А теперь впервые в жизни мы имеем возможность откладывать деньги Китти Мрэйш

На Airbnb сдаётся в аренду ледяное иглу. Полярное сияние прилагается