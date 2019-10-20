Отдых за копейки. Куда дёшево слетать на Новый год — 2020?

Встретить 2020 год под оливье и мандарины — слишком традиционно. А для того, чтобы не переплачивать за поездку куда-то, определиться с местом праздника и датами нужно уже сейчас. Туроператоры и авиаперевозчики предлагают разные варианты для любителей путешествий. Лайф собрал самые интересные бюджетные идеи.

Италия Путешествие к Пизанской башне за 30–35 тысяч рублей Фото © Pixnio

Самый экономичный итальянский вариант — Пиза. 30 и 31 декабря — рабочие дни. Но если отпроситься у начальства и вылететь 28 декабря, в субботу, то четырёхдневное путешествие на одного человека будет стоит 17,5 тысячи рублей.

Латвия Новый год в Риге за 25–30 тысяч рублей на двоих Фото © Википедия

Из Москвы или Санкт-Петербурга до Риги можно добраться без перелёта. Дорога на комфортабельном автобусе займёт 15 часов, так удастся сэкономить около десяти тысяч рублей. Если хочется оказаться в путешествии за два часа — лучше выбирать самолёт. Четырёхдневный тур на двоих может обойтись в 30 тысяч рублей, если покупать уже в октябре.

Чехия Четыре дня в Праге за 27 тысяч на двоих Фото © Pixabay

Новый год в Чехии — это очень красиво. Многочисленные ярмарки, ёлочные игрушки и запах имбирного печенья. В этой стране любители пира горой точно останутся довольны: чехи очень любят вкусно поесть. И так же вкусно выпить.

Турция Праздники в турецкой столице — 25–40 тысяч рублей на двоих Фото © Pixabay

Пляжи и "всё включено" зимой не работают. В Новый год можно погулять по древнему Стамбулу, вкусно поесть и отдохнуть. Если вылетать 27–28 декабря, тур на двоих обойдётся в 25–26 тысяч рублей, 30 декабря уже дороже — около 40.

Армения В горы за 35–40 тысяч на двоих Фото © Pixabay

Гостеприимный Ереван или уютный Гюмри ждут туристов на Новый год. Если покупать путёвки сейчас, можно урвать за 35–40 тысяч рублей на двоих. А в самой стране всё очень дёшево и очень вкусно.

Белоруссия Отдых с драниками и клёцками за 25 тысяч на двоих Фото © Wikipedia

Путешествие к соседям — это очень бюджетный вариант. Все говорят на понятном языке. На улицах чисто. Есть достопримечательности. Еда дешёвая. В любой момент можно вернуться домой.