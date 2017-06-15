Путин: Россияне не считают Америку своим врагом

На прямую линию с президентом Владимиром Путиным пришёл вопрос из США. Американец спросил у российского лидера, как ему быть с волной русофобии, которая развивается в западном обществе, в том числе и с подачи СМИ.

Российский лидер горячо поблагодарил американского гражданина за этот звонок и заверил, что очень многие россияне с нетерпением ждут, когда отношения между Москвой и Вашингтоном нормализуются.

— Я знаю настроения наших людей и с уверенностью могу вам сказать: мы не считаем Америку своим врагом. Дважды в истории мы были союзниками в мировых войнах, а Российская империя в своё время сыграла роль в обретении Штатами своей независимости, — напомнил президент.

По словам Владимира Путина, русофобские настроения являются результатом обостряющейся внутриполитической борьбы в США, однако это не отменяет того факта, что у России на Западе очень много хороших друзей.

— К сожалению, истерия в СМИ влияет на умонастроения, но в России очень много людей, которые относятся с уважением к достижениям американского народа и надеются на улучшение взаимоотношений между странами, в чём мы крайне заинтересованы, — подчеркнул российский лидер.