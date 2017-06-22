Восстание масс: новый труд Владимира Путина

Журналист Андрей Бабицкий — о том, зачем президенту решать лично "спичечные проблемы" и чего стоит бояться нерадивым чиновникам на местах.

Недоумение людей — как сторонников, так и противников Владимира Путина — высказанное неоднократно после завершения его прямой линии, в целом можно понять. Действительно, президентское ли дело прибирать за нерадивыми чиновниками? Да и возможности главы государства на этом сомнительном поприще крайне ограничены. Сколько вопросов он решил — десяток? А какое количество так и осталось пылиться под спудом бюрократической волокиты без всякой надежды, что до них когда-нибудь дойдут президентские или хотя бы чьи-нибудь руки? Надо полагать, миллионы.

Ну и, конечно, фразу "царь хороший, бояре плохие", которая якобы прекрасно иллюстрирует желание первого лица снять с себя ответственность за чиновничье равнодушие, а то и хамство, разнесли тоже по разным углам тысячекратно. Предположу, однако, что не было у Путина желания поуправлять страной в ручном режиме в течение четырёх часов, чтобы развеять подступившую скуку, точно так же не ставил он перед собой цель явить народу лик великодушного и справедливого правителя, которого подводят его недобросове6стные слуги. Президент — человек довольно практичный, его поступки всегда выверены в плане поставленных задач. Тем более когда речь идёт о шоу, транслируемом на всю страну.

Как-то я плохо представляю себе, что сам глава государства и люди, отвечающие за формирование его политической репутации, не просчитали возможную реакцию наших многочисленных умников и умниц — все эти "не царское дело", "помог отдельным счастливчикам, а ситуацию необходимо менять системно" и т.д. Просчитали, конечно.

И тем не менее был выбран именно этот странноватый формат: граждане обращались к президенту со своими спичечными в масштабах государства проблемами, и он или обещал помочь или указывал, что на такие вещи выделяются деньги и причины закупорки каналов в наплевательском отношении чиновников к своим обязанностям. Мне кажется, что вот это и было содержанием того сообщения, с которым Владимир Путин обратился к согражданам.

"Страна сложная", — сказал он. Сложная потому, что бездушие, формализм, халатность, цинизм бюрократической системы – это миллионы поломанных судеб, нерешенных вопросов, связанных с самыми первоочерёдными бытовыми нуждами жителей России. Здесь и чудовищные жилищные условия, и недоступная медицина, и копеечные зарплаты. Ну, в общем, мы всё это с вами видели.

Люди годами мечутся по инстанциям, собирают сотни каких-то отвратительных бумажек, тоскуют в бесконечных очередях, нервничают, впадают в отчаяние, но находят в себе силы продолжать движение по новому кругу. И всё равно процент тех, кому удаётся ценой невероятных усилий добиться положительного решения, непропорционально мал. "Сложная страна" остаётся местом, где не просто жить, но и выживать удаётся с трудом из-за фантастической бездарности чиновничества, которое не только в России даёт уроки отменной бессердечности — оно в принципе по своей природе таково.

Я думаю, что прямая линия была на самом деле отличной демонстрацией механизма обратной связи, когда люди, обретая благодаря телевидению голос, получали возможность выразить своё недовольство. Собственно, это как раз то, в чём сегодня и нуждается государство — чтобы голоса звучали поверх чиновничьих голов на местах, чтобы человек мог достучаться в более высокие инстанции со своими претензиями. Но как это сделать? В каждом доме не поставить видеокамеру, чтобы с неё круглосуточно считывалась информация, не кинешь телефон-вертушку с возможностью сделать звоночек наверх.

Вариант ответа президент предложил пару дней назад на встрече с новым составом Общественной палаты России. Вот как в точности звучали эти удивительные слова: "Если политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не всё же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стесняться? Мне кажется, этого не нужно бояться".

Вот и довольно точный рецепт того, что следует делать людям. Ещё в эфире прямой линии Путин как бы разместил этот заказ — государство, потеряв, видимо, окончательно веру в чиновничью совесть, предлагает гражданам поверх барьеров обращаться непосредственно к власти. И делать они это могут, конечно же, не при помощи телетрансляции их жалоб — это, как справедливо указывают критики, слишком узкий канал — а проявляя политическую активность. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Глава государства говорит о том, что не следует бояться проявлений недовольства, имеющих отчётливый статус политических акций. Это ведь он о митингах, шествиях и демонстрациях — я правильно понимаю?

Мы знаем, как работают сигналы, подаваемые с высоты президентского кресла — скатываясь по вертикали, они на каждом следующем пункте ретрансляции прибавляют в весе и обретают силу прямого указания, что делать стоит, а чего нет. То есть крайняя формулировка "не нужно этого бояться", будучи преобразованной из дружеского совета, каким она является номинально, в президентское предписание, сразу превращается в рекомендацию всячески поощрять на местах то, что Владимир Путин назвал политической активностью.

Мне кажется, — я не готов пока на этом настаивать — что у президента есть сегодня потребность в том, чтобы общество, слегка подмороженное и антилиберальным настроем и своей отчётливо прогосударственной позицией, преодолело некоторую инертность и обрело новую мобильность. И те формы протеста, о своих правах на безраздельное владение которыми заявляет оппозиция, должны принадлежать всем. Выходить на улицы можно ведь не только против "кровавого режима", но и с требованием устранить бракованные, не работающие детали в государственной машине.

Я бы, честно говоря, сильно напрягся на месте губернаторов, мэров, глав муниципальных собраний и прочих государевых людей, от которых зависит жизнь и здоровье простых граждан. Мне почему-то кажется, что Путин поднимает против них народ. Вернее не поднимает, а предлагает людям в связи с тем, что другие формы контроля работают неудовлетворительно, самим провести ревизию чиновничьего аппарата по всей стране.

"И именно новым "членпалам" — удачное mot от Кристины Потупчик — дано что-то вроде поручения разнести по городам и весям веское президентское слово: "Можно, родные, ничего не бойтесь — собирайтесь и выходите. Дадим бой чиновникам!"