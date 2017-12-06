Не время отдыхать: Путин кардинально изменит Россию в ближайшие шесть лет

На протяжении последних месяцев политологи, действующие политики и представители, как было принято раньше говорить, "широких народных масс" активно обсуждали вопрос приближающегося дедлайна в вопросе выдвижения кандидатур на президентские выборы 2018 года. Ключевая интрига заключалась в том, выдвинется ли действующий глава государства Владимир Путин, а если да — то в какой временной промежуток, в каких обстоятельствах и с какой повесткой. Наконец президент объявил о своём намерении выдвигаться в 2018 году — и самое важное во всей сегодняшней истории заключается в мотивах такого решения президента и том, какие задачи стоят перед страной в ближайшие годы.

Именно от масштаба задач захватывает дух. Россия сейчас находится в жёстком клинче, противостоянии с коллективным Западом, который старательно наказывает Россию за проявление суверенитета и желание проводить политику, соответствующую прагматичным национальным интересам, а не плясать под дудку так называемого мирового сообщества. Это крайне сложный процесс, особенно учитывая то, какие потери мы понесли в предыдущие годы — в первую очередь в военной и экономической сферах. И предстоит ещё сделать немало: противостояние с Западом — это всё внешние формы, гораздо важнее, что Россия под руководством Путина меняется внутренне. Процесс этот сложный, идёт ломка привычных стереотипов.

Реализуется масштабная программа модернизации вооружённых сил, в экономике мы всё сильнее и сильнее отвязываемся от углеводородов. Даже если бы Путин и захотел, условно говоря, "уйти на покой", где тот человек, который бы смог выступить таким же центром консолидации и мостом между бизнесом, политическими элитами и различными слоями общества. Такого человека объективно нет, любой "преемник" в нынешних условиях будет заведомо слабее и не сможет поддерживать тот же темп преобразований, что задал Путин, особенно в последние годы.

Путин прекрасно понимает, что, уйди он завтра, многие запущенные им программы, от которых зависит не только выживание России, но и её будущее на годы вперёд, просто не могут завершиться. И одна из ключевых таких программ, политическим гарантом которой как раз и выступает президент, — это масштабное омоложение власти и приход в неё нового молодого поколения управленцев. Без политического "прикрытия", без кропотливой работы внутриполитического блока Кремля новые кадры — будь то губернаторы или выдвиженцы в федеральные органы власти — попросту не смогли бы пробиться сквозь стройные ряды старой бюрократии.

Именно Путин является залогом обновления и модернизации власти, и, думаю, сам президент осознаёт, что процесс политического становления новой элиты нужно довести до конца. Путин прекрасно понимает, что начатые им в последние годы дела необходимо довести до логического завершения.

Недаром президент говорил о том, что Россия должна двигаться только вперёд и ничто и никто не сможет нас остановить.

А перспективы на самом деле завораживают. В мире сейчас идут тектонические сдвиги — экономический центр смещается в Азию и наш поворот на Восток, инициированный Путиным, зиждется во многом на его личном авторитете. Нам предстоит начать действительно масштабное экономическое и ресурсное освоение нашей Арктики и гигантских районов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Драйвером и мозгом этого процесса является Путин, и нет людей в стране со схожими компетенциями.

Нам предстоит завершить модернизацию вооружённых сил, создать внутренний военно-промышленный индустриальный контур, способный обеспечивать обороноспособность страны при любых внешних изменениях. У нас активно возрождается станко- и моторостроение, практически преодолена зависимость от украинского импорта. Развивается ракетно-космическая сфера — да, там много проблем, обсуждение которых обострилось после недавней аварии на космодроме Восточный. Однако именно Путин определил тут ключевые направления развития — и некому его заменить на этом треке. Он должен и тут довести начатое до конца.

Россия активно выстраивает отношения с новыми центрами силы во всём мире, а ведь это не только и не столько международные форумы, это, прежде всего, рынки сбыта для нашей продукции, начиная от ВПК и заканчивая сельским хозяйством. Весь этот процесс базируется на умении Путина выстраивать отношения с зарубежными лидерами. Тут некому его заменить, сопоставимого по авторитету человека в России в настоящий момент нет.

Вообще разного рода оппозиционеры и поддакивающие им кликуши из среды либеральной журналистики довольно стандартно и уныло завели свои песни про 21 год у власти, про якобы ненормальность этого. Забавно слышать эти стенания от людей, работающих в изданиях, где главреды не менялись лет по 20–30, и пишущих хвалебные оды иностранным лидерам типа Меркель, пошедшей уже на 13-й год пребывания у власти.

Вопрос не в количестве лет, в течение которых глава государства управляет страной, а в наглядных результатах и векторе движения. Начиная с 2000 года уровень жизни россиян возрос многократно, заработная плата, к примеру, выросла примерно в 20–21 раз — с 1,5 до 36 тысяч рублей, средняя продолжительность жизни возросла с 65,3 до 72 лет. Номинальный ВВП вырос в 8,4 раза, валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности — больше чем в 3,8 раза. Про успехи армии говорить нет смысла: страна прошла путь от того, что не могли найти несколько десятков тысяч бойцов для проведения второй чеченской кампании (о чём сам президент Путин говорил в одном из своих интервью), до нынешних высокомобильных сил, способных вести боевые действия на удалённых театрах военных действий с помощью высокоточных ракет, сил специальных операций, электронной разведки и т. д.

Перечислять можно бесконечно, вывод будет один: в стране сейчас нет даже отдалённо политика, сравнимого с Путиным по политическому весу, авторитету и компетентности, способного предложить какую-то более эффективную программу поступательной модернизации и развития страны. Путин, думаю, и не прочь был бы по-человечески отдохнуть, поскольку график и образ жизни президента вряд ли бы привлёк обычного гражданина (ничего с точки зрения бытовых житейских радостей там нет, есть крайне выматывающая тяжёлая круглосуточная работа), но долг патриота и государственника продиктовал сегодняшнее решение. Впереди, надеюсь, нас ждут увлекательные шесть лет преобразований и новых побед.