"Вы вообще нормальные люди?" И другие крылатые фразы Владимира Путина

В Москве президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в рамках традиционной ежегодной пресс-конференции. Для главы государства она уже тринадцатая. Лайф собрал самые интересные цитаты президента, которые прозвучали сегодня.

Журналистка Associated Press поинтересовалась у президента, поддержит ли Россия более жёсткие санкции против КНДР. Президент страны, отвечая на этот вопрос, указал на нелогичные действия американских конгрессменов.

— Интересные вы ребята. Ваши конгрессмены... Поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном и при этом подталкивают Трампа к тому, чтобы мы совместно решали вопросы по Корее и иранской ядерной программе. Вы вообще нормальные люди, нет? Владимир Путин

Владимир Путин назвал нынешние действия бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили плевком в лицо грузинского и украинского народов.

То, что делает Саакашвили, — это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского. Как вы всё это терпите? Владимир Путин

Президент РФ удивлён, что WADA всерьёз восприняло слова экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в российском спорте. Кроме того, он заявил, что знает, кто допустил ошибку и назначил Родченкова руководителем РУСАДА.

Как так получилось, что такой субъект оказался во главе антидопинговой структуры? Ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но что теперь об этом говорить Владимир Путин

Владимир Путин назвал блефом и несуразицей попытки Польши возложить ответственность на российскую сторону за авиакатастрофу под Смоленском.

— Несут какую-то несуразицу... Самолёт откуда летел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, их там и положили, ищите у себя. Мы переживали вместе с вами, но нет, продолжают себя накручивать ... Переверните эту страницу, повзрослейте уже. Владимир Путин

Президент призвал научиться делать выводы, а не кидаться друг на друга, как зверьки, в вопросе взаимоотношений с США. Глава государства также отреагировал и на обвинения в связи с командой Дональда Трампа. Он пояснил, что всё это сделано людьми, которые находятся в оппозиции к американскому президенту.

Всем нам, мне кажется, надо научиться — у кого-то что-то получается, у кого-то не получается. Надо делать выводы и идти вперёд. А не набрасываться как зверьки друг на друга Владимир Путин

Отвечая на вопрос Лайфа — не скучно ли главе государства участвовать в кампании, где он ни разу не встретился с достойным соперником, президент отметил: "Я думаю над тем, что политическая среда должна быть конкурента. Хочу и буду стремиться, чтобы она была сбалансированная. Он добавил, что оппозиции нужно не только выражать недовольство, но "предложить реальную, неэфемерную посылку дня — такую, в какую люди бы поверили".

Теперь на ваш вопрос по поводу оппозиции, почему она не появляется такая, которая была бы конкурентоспособной. Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать? Владимир Путин

Президент прокомментировал неявку главы Роснефти Игоря Сечина в суд по делу Улюкаева.

Насколько я себе представляю, Сечин ни в чём не нарушил закон...Но я согласен, что он мог бы явиться в суд, что тут такого Владимир Путин

— Те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании, — так Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак, в том числе по поводу акций Алексея Навального. Глава государства выразил уверенность, что большинство российского народа не допустит той ситуации хаоса, который наблюдается на Украине.

Государство превращается в мутную лужу, из которой олигархи ловят рыбку. Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России: Нет, не хотим и не допустим. Владимир Путин

Владимир Путин прокомментировал траты на военные расходы анекдотом, а после подытожил шутку тем, что Россия будет тратить на военные расходы достаточно денег.