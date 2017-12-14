Мастер-класс на тему "Как общаться с дураками?"

Журналист Андрей Бабицкий — о ежегодной пресс-конференции Владимира Путина и о том, зачем туда приходят украинские работники пера.

Путин сам выбрал украинскую тему, поскольку, видимо, не просто не собирался её обходить, а испытывал настоятельную потребность высказаться по этому поводу. Видимо, для того чтобы разговор не показался кому-то пресным, вопрос он пригласил задать своего давнего недоброжелателя — корреспондента украинского информационного агентства УНИАН Романа Цымбалюка, который отличился ещё в прошлом году на аналогичной пресс-конференции, возложив на российского лидера ответственность за гибель граждан Украины. Если в тот раз слова Цымбалюка звучали как слегка закамуфлированное хамство, то сегодня вопрос дышал неприкрытыми презрением и ненавистью, риторика была не в пример жёстче — фактически на пределе дозволенного, а то и за пределами.

Украинский журналист сказал об убийстве людей посланцами Путина в Донбассе, о заложниках, томящихся в российских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям, — не желает ли Путин обменять этих людей, чтобы вызволить из тюрем украинских своих головорезов? Закончил Цымбалюк свою тираду заявлением о том, как счастливы украинские граждане из Мариуполя и Славянска, которых освободила украинская армия.

Камера бесстрастно фиксировала подёргивавшееся лицо журналиста, искажённое, видимо, старательно отрепетированной гримасой ненависти. Она была разыграна для публики: закончив свою яростную эскападу, Цымбалюк моментально успокоился и внимал ответу Владимира Путина с вполне безмятежной миной.

В любом случае в течение некоторого времени корреспондент УНИАН будет пожинать лавры и считаться образцом гражданского мужества, человеком, осмелившимся бросить открытый вызов кровавому тирану. Украинцам, считающим главной чертой своего национального характера свободолюбие, позволяющее им раз за разом выступать против собственных властей, стоило бы задуматься о границах свободы для журналистов, установленных в России. На пресс-конференцию первого лица приглашают не только оппозиционеров, но и человека, не скрывающего своего враждебного отношения к стране и её руководителю.

Можно было бы сказать, наверное, что это делается специально — для того, чтобы продемонстрировать открытость главы государства, его способность отвечать на любые неудобные вопросы и мириться с существованием в политическом поле различных точек зрения, но главное тут — что это делается регулярно, уже стало за годы традицией. Власть в лице Путина если что и демонстрирует, так это то, что за инакомыслие никого наказывать не намерена.

Цымбалюка, мне почему-то кажется, не будет на следующей пресс-конференции по одной простой причине. Он выбрал меру приличия и вышел за рамки того, что может позволить себе журналист в отношениях с политиком. Наверное, так можно вести себя на Украине, изображая уличного активиста, который в случае чего может и в морду сунуть, но всё-таки в России в отношениях между людьми, даже если они представляют конфликтующие идейные лагеря, никто не отменял элементарной вежливости и соблюдения этических норм, не допускающих порнографической игры физиономией на потребу аудитории украинских телеканалов.

Следующим, выглядевшим несколько более пристойно персонажем, оживившим ход пресс-конференции, стала Ксения Собчак, которая вроде бы явилась на мероприятие в качестве рядового корреспондента "Дождя", но, получив от Путина слово, тут же двинула дело в русло своей избирательной кампании, заявив, что она и ещё один оппозиционный деятель скованы по рукам и ногам запретительными мерами и страхом, испытываемым отдельными гражданами, опасающимися предоставлять оппозиционерам площадки из-за почти неминуемого наказания, которому они будут за это подвергнуты.

Ксении Анатольевне не пришло, видимо, в голову, что говорить об отсутствии площадок после двух эфиров на главных российских телеканалах, на пресс-конференции, где ей предоставили возможность задать вопрос президенту и таким образом прорекламировать в очередной раз на всю страну свою кампанию, по меньшей мере странно. Да и Навальный, коего она упомянула, кажется, без больших осложнений катается по России и проводит встречи с гражданами. Единственная его проблема — это то, что граждан, желающих общаться с оппозиционной звездой, раз от раза становится всё меньше. Видимо, именно так работает механизм тоталитарного террора в его современном российском варианте.

Из новостей, имеющих существенное значение, можно отметить ответ на вопрос о том, как Владимир Путин намерен выдвигаться на предстоящие выборы. Президент ответил, что это будет самовыдвижение, хотя он и рассчитывает на поддержку различных политических сил. Собственно, эта линия и была заложена на выступлении российского лидера на предприятии "ГАЗ", во время которого он объявил о своём намерении избираться.

То, что столь важное объявление было сделано не на партийном форуме, а среди рабочих, уже говорило о желании Путина пробиться через все формальные перегородки и выйти на прямой контакт с обычными людьми. Самовыдвижение даёт кандидату возможность обогнуть все партийные и общественные структуры и заручиться поддержкой на выборах просто населения, просто людей, не состоящих ни в каких организациях. Этот путь чуть менее формален и за счёт этого чуть более человечен. Тот случай, когда за кандидата есть причина порадоваться.