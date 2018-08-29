С заботой о будущем. Президент взял ответственность за пенсии на себя

Итак, после целой волны обсуждений грядущих изменений в пенсионном законодательстве и принятия проекта реформы в первом чтении Государственной думой президент страны в своём сегодняшнем телеобращении к гражданам России предельно чётко обозначил мотивы, причины и последствия всех "вилок" решений, которые предлагались правительством, политическими партиями и оппозицией.

В итоге рой критиков — причём как со стороны либералов, так и из лагеря условных "турбоохранителей", утверждавших, что глава государства намеренно уклоняется от проблемы повышения пенсионного возраста и не хочет брать политическую ответственность на себя — оказался, мягко говоря, не в повестке. Президент обозначил ряд принципиальных моментов, которые вынудили государство пойти на изменение пенсионной системы, которая по критерию возраста выхода на пенсию оставалась в общих чертах неизменной с конца 1950-х годов прошлого столетия.

От статистики не убежишь, она вещь упрямая, особенно когда речь идёт о долгосрочных трендах — по нашей стране на протяжении последних 70–80 лет были нанесены такие удары, что демографический провал времён Великой Отечественной не преодолён до сих пор. Мало того, наложившись на экономический коллапс 90-х, провал стал ещё сильнее. В итоге президент совершенно резонно указал в своём выступлении на то, что уже скоро количество работающих по отношению к пенсионерам станет практически равным, что при сохранении солидарной пенсионной системы означает уже в ближайшем времени крах пенсионной системы страны и вообще саму возможность выплаты пенсий как таковых.

Ни один критик новой пенсионной реформы так и не смог ничего противопоставить этим цифрам, зато очень много говорилось о том, что нужно повысить налоги, продать помпезные здания ПФР и тому подобные популистские меры, призванные потрафить инстинктам широкой публики. Президент дал предельно конкретные оценки: даже если повысить подоходный налог до 20% или продать имущество Пенсионного фонда, вырученных денег хватит на выплату пенсий в лучшем случае в течение пары недель. А повышение налоговой нагрузки на экспортные отрасли позволит продлить этот срок до пары месяцев, а затем попросту загубит эти компании, лишённые ресурсов для инвестирования и развития.

Интересен и другой момент, к которому постоянно апеллируют оппозиция и критики президента, — отказ от прежней позиции по недопустимости повышения пенсионного возраста. По Сети в последние месяцы активно распространяли видео с прямой линии с президентом от 2005 года, где Владимир Путин высказывает жёсткую негативную реакцию на эту проблему. Глава государства сегодня сам упомянул эту историю и взял на себя политическую ответственность за изменение позиции, причём обусловленное экономическими причинами.

ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН В ОБРАЩЕНИИ:

Женщины выходят на пенсию в 60 лет , мужчины — в 65

Для женщины с 3 детьми выход на пенсию на 3 года раньше, с 4 — на 4 года, 5 и более детей — в 50 лет

Вводится понятие "предпенсионный возраст". Это мужчины и женщины, которым до пенсии остаётся 5 лет

Появится административная и уголовная ответственность за отказ в приёме на работу или увольнение граждан предпенсионного возраста

Налоговые льготы для работодателей, которые будут брать на работу пенсионеров

С 1 февраля 2019 года более чем в 2 раза будет увеличено пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (с 4900 рублей до 11 280 рублей)

Граждане, проработавшие 30 и более лет в деревне, получат пенсию на 25% больше

Мужчины, проработавшие 42 года, и женщины, проработавшие 37 лет, получат право досрочно выйти на пенсию

Льготы для людей, достигших 55 и 60 лет, несмотря на повышение пенсионного возраста, сохранятся

Региональные льготы для пенсионеров: на проезд в общественном транспорте, оплату ЖКХ, земельный налог, налог на имущество, региональные доплаты к пенсиям, специфические льготы.

Да, в тот период страна только-только оправлялась от последствий 90-х, и в тех экономических реалиях повышение было бы неверным решением, поскольку накладывалось бы на низкие зарплаты, нехватку рабочих мест и существенно большую, чем сейчас, бедность. Сейчас условия кардинально поменялись, мы вообще по многим параметрам живём в другой стране, и если оставить всё как есть, то не будет ни развития инфраструктуры, ни поддержки других социальных групп населения, ни роста ассигнований на национальную оборону, ни технологического рывка. Всё съедят субсидии федерального бюджета в адрес ПФР, которые, по словам Путина, достигнут 5 триллионов рублей к 2020 году.

Стоит отметить, что озвученные президентом корректировки в законопроект об изменении в пенсионной системе являются предельно щадящими для населения и означают, по сути, сохранение базовой конституционной ценности в стране. Россия остаётся социальным государством, где социальные гарантии не только сохраняются, но и наращиваются. Во-первых, конечно, самое основное — пенсионный возраст у женщин будет поднят так же как, и у мужчин, то есть на пять лет вместо восьми.

Мало того, право досрочного выхода на пенсию сохранится для многодетных матерей, а сроки будут сокращаться пропорционально количеству детей в семье. Это, кстати, очень точно коррелирует с озвученной в самом начале проблемой демографии. Чем больше рожаешь — тем больше у тебя прав на досрочный выход на пенсию, поскольку это конкретная, доступная каждому опция улучшения демографической обстановки.

Социальный характер государства виден и в том, что в ближайшие два года будущие пенсионеры могут оформить досрочный выход на пенсию за полгода до момента её наступления. Много разговоров было и о введении специального понятия "предпенсионного возраста", в течение которого к гражданам будет особое отношение. Путин озвучил ряд мер — тут и введение административной и уголовной ответственности за увольнение людей, и сохранение всех льгот, включая налоговые и имущественные, и увеличение до 11,2 тысячи рублей пособия по безработице, и программы по профессиональной переподготовке. Собственно, один из самых волнующих будущих пенсионеров вопрос состоит даже не в сроке выхода на пенсию — а в проблеме трудоустройства и сохранения своего рабочего места. Путин обозначил важность финансового стимулирования бизнеса, которому помимо мер принуждения и наказания надо давать стимул для найма пожилых работников. Именно от решения этой проблемы будет зависеть и общее восприятие пенсионной реформы в глазах населения.

По целому ряду льготных категорий всё и так останется по-прежнему — работники вредных производств, чернобыльцы, шахтёры, а также коренные малочисленные народы Севера, судя по всему, будут выходить на пенсию по старой системе. Эти условия максимально щадящие для особых категорий, поскольку понятно, что всех под одну гребёнку грести нельзя. И тут стоит вспомнить, как проводили аналогичные реформы в странах СНГ и даже Евросоюза. На постсоветском пространстве граждан вообще зачастую просто ставили перед фактом, без всяких переходных периодов. В странах Европы, где не было таких демографических ударов, правительства также повышали пенсионный возраст — улица при этом бурлила и протестовала, оппозиция эпатировала публику громкими заявлениями, однако пенсионный возраст повышали, а льготы отменяли. Так было во Франции, в Германии, в странах юга Европы, в Великобритании. Нигде никто не шёл на такие развёрнутые и продолжительные переходные периоды с таким объёмом помощи со стороны государства, как в России.

Путин, предложив масштабные корректировки в пенсионную реформу, в данном случае выступил даже не как политик, а скорее как государственный деятель другого масштаба. Можно было бы ничего не менять до конца текущего президентского срока — без проблем, денег хватило бы, сам Путин об этом сказал. Можно было бы получить на этом огромную политическую популярность и гигантский кредит доверия, например, взяв и публично отменив реформу, денег, повторюсь, всё равно бы на ближайшие лет 6–8 хватило бы. А потом что — тотальный развал и финансовый коллапс федерального бюджета с галопирующей инфляцией и ростом внешнего долга? Путин сейчас принимает, может быть, одно из важнейших своих решений на четвёртом президентском сроке, беря на себя ответственность за концентрацию средств, прежде всего финансовых, на прорывных направлениях будущего экономического роста, не идя по пути сокращения социальной роли государства и сохраняя все обязательства государства перед пенсионерами.