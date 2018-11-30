Так стоим. Как расставляли президентов России и США во время саммитов G-20

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Так стоим. Как расставляли президентов России и США во время саммитов G-20

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Фото: © AP Photo/Ricardo Mazalan

Мы проанализировали саммиты "Двадцатки" за последние 6 лет. И каждый раз расстановка двух лидеров менялась. Посмотрите сами.

2012 год. Саммит в Мексике

Владимира Путина и Барака Обаму разделяет пять человек. Российский президент стоит в первом ряду с краю. Американский — в центре.

<p>Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Los-Cabos_G20.jpg" target="_blank">Википедия</a></p>

2013 год. Саммит в Санкт-Петербурге

Россия принимает саммит. Обама и Путин в самом центре, но встать рядом мешает Сирия. Поэтому президент Индонезии стоит между ними.

<p>Фото: © AP Photo/Ivan Sekretarev</p>

2014 год. Саммит в Австралии

Обострение отношений между странами. Владимир Путин — крайний слева. Барак Обама на другой стороне, их разделяет шесть человек.

<p>Фото: © AP Photo/Pablo Martinez Monsivais,Pool</p>

2015 год. Саммит в Турции

Барак Обама и Владимир Путин недовольны. Отношения стран стремятся к нулю. Напряжение чувствуется даже через президента Бразилии.

<p>Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель/POOL</p>

2016 год. Саммит в Китае

Президенты России и США в первом ряду. Но между ними стоят главы Японии, Германии и Турции. Это последний G20 Барака Обамы.

<p>Фото: © Stephen Crowley, Pool Photo via AP</p>

2017 год. Саммит в Германии

Первое фото с новым президентом США. Между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стоит шесть человек. В этот раз Трамп с краю.

<p>Фото: © Президент России</p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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