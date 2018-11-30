Так стоим. Как расставляли президентов России и США во время саммитов G-20

2012 год. Саммит в Мексике
Владимира Путина и Барака Обаму разделяет пять человек. Российский президент стоит в первом ряду с краю. Американский — в центре.
2013 год. Саммит в Санкт-Петербурге
Россия принимает саммит. Обама и Путин в самом центре, но встать рядом мешает Сирия. Поэтому президент Индонезии стоит между ними.
2014 год. Саммит в Австралии
Обострение отношений между странами. Владимир Путин — крайний слева. Барак Обама на другой стороне, их разделяет шесть человек.
2015 год. Саммит в Турции
Барак Обама и Владимир Путин недовольны. Отношения стран стремятся к нулю. Напряжение чувствуется даже через президента Бразилии.
2016 год. Саммит в Китае
Президенты России и США в первом ряду. Но между ними стоят главы Японии, Германии и Турции. Это последний G20 Барака Обамы.
2017 год. Саммит в Германии
Первое фото с новым президентом США. Между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стоит шесть человек. В этот раз Трамп с краю.
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