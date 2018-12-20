Найди отличия. В каком антураже проходили пресс-конференции Владимира Путина

Найди отличия. В каком антураже проходили пресс-конференции Владимира Путина

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Первую итоговую пресс-конференцию Владимир Путин провёл 17 лет назад. Все беседы с журналистами транслировали по телевидению. И обстановка, и декорации каждый год неуловимо, а иногда очень заметно менялись. Пролистайте и убедитесь сами.
Автор:
АМ
Артур Матвеев
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