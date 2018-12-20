Итоги года от президента. Большая пресс-конференция Владимира Путина коротко

Итоги года от президента. Большая пресс-конференция Владимира Путина коротко

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Почти четыре часа общения с журналистами мы переложили в короткие тезисы. Какие темы были подняты и какое мнение по главным вопросам страны высказал президент.

Итоги уходящего года

Президент доволен годом. В России выросли ВВП, промышленное производство, инвестиции и доходы населения. А вот безработица падает

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Повышение пенсионного возраста

Президент понимал, что реформу будут критиковать. И люди с повышением не согласны. Но это необходимая мера для развития страны

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Цены на бензин

Президент допускает рост цен в январе. Но немного, примерно +1,5%. Это правила рынка, однако за ценами будет следить правительство

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Личная жизнь Владимира Путина

Президент ответил, что должен будет жениться как любой порядочный человек. Но не уточнил когда

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Допинг в спорте

Мы сами виноваты в сложившейся ситуации. Допинг применяли. Но не на государственном уровне. Работу провели, но проблемы остались

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Про российских рэперов

Запрещать концерты плохо. Но и рэперы матерятся в песнях, пропагандируют наркотики. Это плохо и ведёт к деградации нации

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

Про скандальные выборы в регионах

Главное, чтобы люди были довольны жизнью. Не выбрали "Единую Россию" — не страшно. Президент будет работать с любым главой региона

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Про Донбасс

Там каждый день гибнут мирные люди. И Россия оказывала и будет оказывать им гуманитарную помощь, чтобы их не раздавили

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Про Сирию

В целом террористические группировки разбиты. Правда, есть опасность, что теперь они уйдут в Афганистан

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Про Керченский конфликт и моряков

Всё устроено для поднятия рейтинга Порошенко. Власти Украины надеялись — будут погибшие. Сейчас украинские моряки под следствием

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Про церковный раскол на Украине

То, что сейчас происходит, — уму непостижимо. Государство вмешивается в церковную жизнь. Недопустимо, что в дело вмешиваются США

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Про запрет доллара

Запрещать хождение доллара в России не будут. Недавний запрет уличных валютных табло — мера для борьбы с нелегальными обменниками

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Про западные санкции

Есть негативные явления. Но Россия адаптировалась к новой реальности. Санкции заставляют развиваться самим по многим направлениям

Фото . © Flickr/Thomas

Про опасность ядерной войны

Тенденции нехорошие. Но война уничтожит планету. Нельзя затушёвывать риски ядерного конфликта. Россия обеспечивает безопасность

Фото: © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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