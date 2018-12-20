Итоги года от президента. Большая пресс-конференция Владимира Путина коротко
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Итоги уходящего года
Президент доволен годом. В России выросли ВВП, промышленное производство, инвестиции и доходы населения. А вот безработица падает
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Повышение пенсионного возраста
Президент понимал, что реформу будут критиковать. И люди с повышением не согласны. Но это необходимая мера для развития страны
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Цены на бензин
Президент допускает рост цен в январе. Но немного, примерно +1,5%. Это правила рынка, однако за ценами будет следить правительство
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Личная жизнь Владимира Путина
Президент ответил, что должен будет жениться как любой порядочный человек. Но не уточнил когда
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Допинг в спорте
Мы сами виноваты в сложившейся ситуации. Допинг применяли. Но не на государственном уровне. Работу провели, но проблемы остались
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Про российских рэперов
Запрещать концерты плохо. Но и рэперы матерятся в песнях, пропагандируют наркотики. Это плохо и ведёт к деградации нации
Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк
Про скандальные выборы в регионах
Главное, чтобы люди были довольны жизнью. Не выбрали "Единую Россию" — не страшно. Президент будет работать с любым главой региона
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Про Донбасс
Там каждый день гибнут мирные люди. И Россия оказывала и будет оказывать им гуманитарную помощь, чтобы их не раздавили
Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников
Про Сирию
В целом террористические группировки разбиты. Правда, есть опасность, что теперь они уйдут в Афганистан
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Про Керченский конфликт и моряков
Всё устроено для поднятия рейтинга Порошенко. Власти Украины надеялись — будут погибшие. Сейчас украинские моряки под следствием
Фото: © РИА Новости/Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Про церковный раскол на Украине
То, что сейчас происходит, — уму непостижимо. Государство вмешивается в церковную жизнь. Недопустимо, что в дело вмешиваются США
Фото: © РИА Новости/Стрингер
Про запрет доллара
Запрещать хождение доллара в России не будут. Недавний запрет уличных валютных табло — мера для борьбы с нелегальными обменниками
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
Про западные санкции
Есть негативные явления. Но Россия адаптировалась к новой реальности. Санкции заставляют развиваться самим по многим направлениям
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Про опасность ядерной войны
Тенденции нехорошие. Но война уничтожит планету. Нельзя затушёвывать риски ядерного конфликта. Россия обеспечивает безопасность
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