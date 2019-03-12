Путин предложил наделить СК правом организовывать судебные экспертизы

Президент РФ Владимир Путин предложил наделить Следственный комитет России полномочиями по организации и производству судебных экспертиз. Проект опубликован в базе данных Госдумы.
В пояснительной записке к документу приводится список таких экспертиз: молекулярно-генетическая, лингвистическая, психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, почерковедческая, дактилоскопическая и другие.
Как писал ранее Лайф, российский лидер утвердил основы госполитики по биологической и химической безопасности.
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